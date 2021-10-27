Громил Моуриньо и играл в «Челси». Кто такой вратарь сборной Хайкин

Молодежка «Челси» и «Мордовия» Семина.
На прошлой неделе норвежский «Буде-Глимт» сенсационно разгромил «Рому» Жозе Моуриньо в Лиге конференций со счетом 6:1. Ворота скандинавской команды защищал Никита Хайкин — голкипер, попавший в расширенный список сборной России на матчи с Кипром и Хорватии.
Профессиональную карьеру Хайкин начал в России, но так и не сыграл ни одного матча в РПЛ. На молодежном уровне Хайкин играл в академиях «Торпедо» и «Динамо», а затем провел несколько лет в Англии — с 2009-го по 2013-й россиянин играл в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга».
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В 2013-м у Хайкина возникли проблемы с получением рабочих документов и голкипер отправился на просмотр в португальский «Насьонал». Там не получилось и в 2015-м, после полугода без игровой практики, Хайкин вернулся в Россию.
Сначала вратарь был в «Мордовии» Юрия Семина, а затем в «Кубани», где играл Роман Павлюченко. И там, и там Хайкин выступал за молодежку и так и не провел ни одного матча в РПЛ.
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В сезоне 2016/2017 Хайкин наконец-то дебютировал во взрослом футболе — после России вратарь отправился в Израиль, где не только получил местное гражданство, но и выиграл первый трофей — Кубок Израиля с «Бней-Иегуда». Затем Хайкин провел год в «Хапоэле» и отправился в норвежский «Буде-Глимт».
«Лучший вратарь норвежской лиги»
В ноябре 2020-го «Буде-Глимт» впервые в своей истории стал чемпионом Норвегии, обеспечив победу в турнире за 5 туров до конца первенства. Россиянин провел 15 матчей в этом сезоне, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
После чемпионской игры, как рассказывал сам вратарь, самолет норвежской команды сопровождали истребители F-16 — пилоты сами связались с диспетчерами и предложили сопроводить самолет.
Выглядываю из иллюминатора и вижу такую красоту: рядом с самолетом летят истребители, очень близко. У них на лобовых стеклах флаги “Буде-Глимта”, наши шарфы. Это было нереально. Оказалось, что в Буде есть авиабаза — мне сказали, что это было их спонтанное решение
Никита Хайкинвратарь футбольного клуба «Буде-Глимт»
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А среди первых, на чье поздравление с чемпионским титулом ответил голкипер, был тренировавший его в «Мордовии» Семин. Иногда тренер звонит Хайкину и называет его «лучшим вратарем норвежской лиги».
Сейчас команда Хайкина близка к повторению прошлогоднего успеха — за 7 туров до конца чемпионата «Буде-Глимт» лидирует в таблице, обгоняя на одно очко «Мольде». В еврокубках же норвежцы после трех туров возглавляют группу С Лиги конференций с «Ромой», луганской «Зарей» и софийским ЦСКА.
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Всего в нынешнем сезоне Хайкин принял участие в 32 матчах, в которых пропустил 29 мячей и 13 раз отыграл «на ноль».
Попадание в расширенной список сборной России стало первым вызовом Хайкина во взрослую сборную. До этого 26-летний вратарь вызывался только в юношескую и молодежную команды, за которые суммарно провел 5 матчей, пропустив в них 2 мяча.
Уже после чемпионского титула в Норвегии, незадолго до Евро-2020, у Хайкина спросили о возможном вызове в сборную, на что футболист ответил, что не знает, будет ли ждать звонка из сборной России, если позовут в Израиль или Англию, гражданства которых есть у футболиста. Карпин сыграл на опережение, а для самого футболиста новость о попадании в расширенный не стала удивлением.
Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе. Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу
Никита Хайкинвратарь футбольного клуба «Буде-Глимт»