Германия раздаст футболки сборной болельщикам, которые посетят матч с Лихтенштейном
Сборная Германии сыграет с Лихтенштейном в отборочном матче с ЧМ-2022.
Германия
ЛихтенштейнОтбор ЧМ: таблица и календарь
Сборная Германии сыграет с Лихтенштейном в отборочном матче с ЧМ-2022.
Пресс-служба немецкой команды объявила, что все болельщики, пришедшие на игру, получит домашние футболки сборной.
Сборная Германии за два тура до конца отборочного этапа уже обеспечила себе участие на чемпионате мира, а Лихтенштейн потерял шансы попасть на турнир. Матч между командами пройдет 11 ноября в Вольфсбурге.