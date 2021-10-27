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08:49 (мск), источник: Матч ТВ

Германия раздаст футболки сборной болельщикам, которые посетят матч с Лихтенштейном

Сборная Германии сыграет с Лихтенштейном в отборочном матче с ЧМ-2022.

Германия
ЛихтенштейнОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Пресс-служба немецкой команды объявила, что все болельщики, пришедшие на игру, получит домашние футболки сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Германии за два тура до конца отборочного этапа уже обеспечила себе участие на чемпионате мира, а Лихтенштейн потерял шансы попасть на турнир. Матч между командами пройдет 11 ноября в Вольфсбурге.

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