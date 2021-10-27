Терехов назвал лидеров сборной в раздевалке: «Джикия, Смолов, Баринов»
Защитник сборной России Сергей Терехов рассказал, кого считает лидерами в национальной команде.
Защитник сборной России Сергей Терехов рассказал, кого считает лидерами в национальной команде.
— Кто-то из старожилов сборной выделяется лидерскими качествами в раздевалке?
— Джикия, Смолов, Баринов. Все они по умолчанию — лидеры раздевалки.
— Как это лидерство проявляется?
— Иногда идет подсказ рабочий на поле. Иногда и в раздевалке.
— Капитанская повязка Кузяева в игре со Словакией и Сутормина в матче со Словенией влияла на их статус? Или это действительно просто формальность, как говорит Карпин?
— Если Карпин так говорит, что формальность — значит так и есть. Не особо важно, кто выведет на поле команду с капитанской повязкой. Важно, чтобы на поле были люди, которые поведут за собой команду, помогут своим подсказом, характером, — сказал Терехов.