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10:56 (мск), источник: Sports.Ru

Терехов назвал лидеров сборной в раздевалке: «Джикия, Смолов, Баринов»

Защитник сборной России Сергей Терехов рассказал, кого считает лидерами в национальной команде.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Кто-то из старожилов сборной выделяется лидерскими качествами в раздевалке?

— Джикия, Смолов, Баринов. Все они по умолчанию — лидеры раздевалки.

— Как это лидерство проявляется?

— Иногда идет подсказ рабочий на поле. Иногда и в раздевалке.

— Капитанская повязка Кузяева в игре со Словакией и Сутормина в матче со Словенией влияла на их статус? Или это действительно просто формальность, как говорит Карпин?

— Если Карпин так говорит, что формальность — значит так и есть. Не особо важно, кто выведет на поле команду с капитанской повязкой. Важно, чтобы на поле были люди, которые поведут за собой команду, помогут своим подсказом, характером, — сказал Терехов.

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