Терехов назвал лидеров сборной в раздевалке: «Джикия, Смолов, Баринов»

— Кто-то из старожилов сборной выделяется лидерскими качествами в раздевалке?

— Джикия, Смолов, Баринов. Все они по умолчанию — лидеры раздевалки.

— Как это лидерство проявляется?

— Иногда идет подсказ рабочий на поле. Иногда и в раздевалке.

— Капитанская повязка Кузяева в игре со Словакией и Сутормина в матче со Словенией влияла на их статус? Или это действительно просто формальность, как говорит Карпин?