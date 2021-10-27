Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Енисей
Крылья Советов
00
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Уфа
Футбол. Кубок России
17:30
Ротор
Ахмат
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Урал
Футбол. Кубок России
18:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
18:30
Велес
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:00
Торпедо
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Сассуоло
Футбол. Кубок России
19:30
Кубань
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Осасуна
Все события
12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Систему автоматического определения офсайда могут применить на ЧМ-2022

Компания Hawk-Eye сообщила ФИФА, что её система автоматического обнаружения офсайда готова к работе, сообщает The Times.

Отбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Систему могут начать использовать уже на чемпионате мира 2022 года в Катаре. ФИФА намерена предоставить обновлённую информацию о последних результатах разработки автоматических офсайд-технологий на заседании технических и футбольных комиссий Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается разработкой новых правил в футболе.

Система автоматического обнаружения офсайда Hawk-Eye отправляет мгновенное сообщение помощнику судьи (VAR), который затем решает, мешает ли попавший в офсайд футболист продолжению игры.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь