Роспотребнадзор разрешил провести матч Россия — Кипр с 30 процентами зрителей

«Сегодня мы получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение матча с Кипром с 30 процентами зрителей. Планируем начать продажу билетов уже завтра», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. Отметим, в Петербурге, где состоится матч с Кипром, с 30 октября по 7 ноября действует локдаун.

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