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22:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Южноамериканские сборные отказались играть на ЧМ раз в два года

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Страны, входящие в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), откажутся от участия в чемпионате мира, если турнир будет проводиться раз в два года, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и КОНМЕБОЛ выступили против данного предложения. В настоящее время чемпионаты мира проводятся каждые четыре года. В среду совет КОНМЕБОЛ повторно рассмотрел данный вопрос.

«Нет никаких причин, преимуществ или обоснований для изменений, продвигаемых ФИФА. В связи с этим десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, ратифицировали, что они не будут участвовать в чемпионате мира по футболу, проводимом раз в два года», — говорится в заявлении.

«Проект, о котором идет речь, отворачивается от почти 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя историю одного из самых важных спортивных событий на планете. КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний чемпионат мира по футболу с его сроками и системой отбора, поскольку он зарекомендовал себя как успешная модель, основанная на спортивном мастерстве и вознаграждающая усилия, талант и планомерную работу», — говорится в заявлении.

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