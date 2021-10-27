Южноамериканские сборные отказались играть на ЧМ раз в два года

В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и КОНМЕБОЛ выступили против данного предложения. В настоящее время чемпионаты мира проводятся каждые четыре года. В среду совет КОНМЕБОЛ повторно рассмотрел данный вопрос.
«Нет никаких причин, преимуществ или обоснований для изменений, продвигаемых ФИФА. В связи с этим десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, ратифицировали, что они не будут участвовать в чемпионате мира по футболу, проводимом раз в два года», — говорится в заявлении.
«Проект, о котором идет речь, отворачивается от почти 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя историю одного из самых важных спортивных событий на планете. КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний чемпионат мира по футболу с его сроками и системой отбора, поскольку он зарекомендовал себя как успешная модель, основанная на спортивном мастерстве и вознаграждающая усилия, талант и планомерную работу», — говорится в заявлении.