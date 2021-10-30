Дзюба отписался от сборной России в инстаграме

На это обратили внимание медиа и пользователи соцсети. При этом аккаунт сборной на профиль Дзюбы подписан.

Форвард не играл за национальную команду после назначения Валерия Карпина главным тренером. В сентябре 33-летний Дзюба не был вызван в сборную, в октябре он попал в расширенный список, однако сам отказался от вызова. В состав на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 нападающий также не был включен.