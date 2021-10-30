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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба отписался от сборной России в инстаграме

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отписался в инстаграме от официального аккаунта сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

На это обратили внимание медиа и пользователи соцсети. При этом аккаунт сборной на профиль Дзюбы подписан.

Форвард не играл за национальную команду после назначения Валерия Карпина главным тренером. В сентябре 33-летний Дзюба не был вызван в сборную, в октябре он попал в расширенный список, однако сам отказался от вызова. В состав на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 нападающий также не был включен.

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