В Катаре развернут фанатские кемпинги в пустынях во время ЧМ-2022

«Мы в поиске наилучшего решения для всех. Будет множество различных вариантов, где остановиться: гостиницы, плавучие отели, апартаменты. Также будет возможность пожить в фанатских кемпингах в пустыне — прекрасно для тех, кто хочет лучше узнать арабскую культуру. Что касается диапазона цен, то я знаю, что есть мнение, что Катар — дорогая страна с исключительно 5* отелями. Но это не так: каждый болельщик сможет найти идеальный для себя вариант. По ходу приближения чемпионата мира мы будем подробно рассказывать обо всех программах.



У нас есть департамент по безопасности, который занимается всеми вопросами, связанными с обеспечением стабильной обстановки во время турнира. Также мы сотрудничаем с Великобританией, Нидерландами, Португалией, Россией, и другими странами, чтобы обмениваться опытом, базами данных и информацией для всех, кто планирует приехать в Катар. Для нас вопрос безопасности и комфорта болельщиков — один из самых важных», — передаёт слова Аль-Наими корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.