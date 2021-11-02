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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

В Катаре развернут фанатские кемпинги в пустынях во время ЧМ-2022

Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказал об организационных моментах в преддверии мирового первенства.

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Источник: AP 2021
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«Мы в поиске наилучшего решения для всех. Будет множество различных вариантов, где остановиться: гостиницы, плавучие отели, апартаменты. Также будет возможность пожить в фанатских кемпингах в пустыне — прекрасно для тех, кто хочет лучше узнать арабскую культуру. Что касается диапазона цен, то я знаю, что есть мнение, что Катар — дорогая страна с исключительно 5* отелями. Но это не так: каждый болельщик сможет найти идеальный для себя вариант. По ходу приближения чемпионата мира мы будем подробно рассказывать обо всех программах.

У нас есть департамент по безопасности, который занимается всеми вопросами, связанными с обеспечением стабильной обстановки во время турнира. Также мы сотрудничаем с Великобританией, Нидерландами, Португалией, Россией, и другими странами, чтобы обмениваться опытом, базами данных и информацией для всех, кто планирует приехать в Катар. Для нас вопрос безопасности и комфорта болельщиков — один из самых важных», — передаёт слова Аль-Наими корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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