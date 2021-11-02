Война Карпина и Дзюбы окончена. Артем проиграл и не нужен сборной
Павел Городницкий — о форварде, который совершил слишком много ложных движений.
Павел Городницкий — о форварде, который совершил слишком много ложных движений.
Месяц назад Артем Дзюба чувствовал себя королем. Только что он заставил идейного врага включить его в расширенный список сборной, а потом гордо отказался от вызова. В этом заходе было даже благородство и самопожертвование: могучий лев еще не готов, он не хочет занимать чужое место — как же это красиво, пафосно и по-киношному. Реалистичнее такой сценарий: Дзюба проигнорил вызов не из-за слабой формы, а чтобы триумфально вернуться в ноябре, когда сборную придется спасать.
Сломать хитрый план могли только победы над Словакией и Словенией — так и реализовался самый ужасный сценарий. Выяснилось, что сборная прекрасно живет без Артема: есть и другие капитаны, и другие пенальтисты, и другие страйкеры, а когда не прет, помогают автоголы. Дзюба с его «не в форме» остался в прошлом. Артем эффектно, но крайне глупо дембельнулся вместе с полевым командиром.
Забавнее всего, что Валерий Карпин до последнего делал вид, что готов гоняться за бывшим кэпом. Коуч изначально объявил, что конфликт ни на что не повлияет, потом не пожалел места в расширенном списке (возможно, планировал вычеркнуть), а затем словно совсем не возмутился из-за отказа Дзюбы. «Будет нам подходить, напишу: “Ну что, набрал форму?” — уверял Валерий.
Казалось, тренер выбрал четкую стратегию: набирать каст из лучших на данный момент. Таким образом он еще мощнее прокачал свою популярность: человек, который выносит личное за скобки, всегда вызывает уважение. Но по итогу Карпин повел себя еще хитрее, чем Дзюба. Пока Артем штамповал голы и ассисты в РПЛ, рассчитывая на новый вызов, Валерий поставил на форварде крест. Обещал брать сильнейших? Да, но только из тех, кто подходит. Сказал, что напишет Дзюбе? Да, но Артем пока присел на лавку — есть формальный повод не стучаться в его вотсап. Подвисли Смолов и Захарян? Ничего, есть альтернативы из ЦСКА и «Крыльев».
Изначально Дзюба аккуратно пытался доказать, что он самый честный и самоотверженный. Теперь Карпин пресек эти махинации одной фразой: «Мы надеялись на него, а он отказался. Сейчас мы его даже не рассматривали». При желании в словах тренера можно найти противоречия и непоследовательность, но никто не будет этим заниматься. Журналисты снова погудят, что Валера похож на Стаса (будто это тайна), а фанаты сборной поддерживают любое решение Карпина — человек дает результат.
Получается, пока Артем старался быть самым умным, тренер элементарно его зачехлил. Сейчас Дзюба в двух матчах от завершения карьеры в сборной: если Россия попадет на ЧМ напрямую, форварда «Зенита» в Катар уже не возьмут.
Единственный шанс вернуться и постараться побить рекорд Кержакова — большое интервью с извинениями, объяснениями и раскаянием. Но для такого шага Дзюбе придется признать, что он проиграл, а это очень маловероятно. Скорее обиженный Артем выдаст десяток реплик о том, что настоящие львы не водятся с пуделями и шакалами. И это будет абсолютно в его стиле.
Павел Городницкий