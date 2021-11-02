Джикия: Черчесов и Карпин — совершенно разные люди. Изменения в сборной России ожидаемы

«Смена тренерского штаба и очень многих людей в структуре сборной всегда влечёт за собой большие перемены. На мой взгляд, при всём уважении к Станиславу Саламовичу Черчесову эти изменения ожидаемы. Я не люблю сравнивать тренеров, но скажу, что Черчесов и Карпин — совершенно разные люди.



У Валерия Георгиевича совсем другое видение футбола и быта команды, так скажем, поэтому изменения произошли. Мы достаточно хорошо провели первый сбор, заработали семь очень важных очков, поэтому считаю, что на сегодняшний день у сборной всё в порядке, нужно продолжать готовиться и расти. У Карпина другое тренерское видение, и он хочет, чтобы мы работали по-другому.



Сейчас приспосабливаемся к его программам, учимся и впитываем новые задачи и правила. Произошли серьёзные изменения, которые требуют от нас другой игры, и это совершенно нормально. Сейчас в сборной много перестановок. Кто-то закончил играть, кто-то получил травму, кто-то не вошёл в основной состав, такие перемены влияют на команду. Но это тоже часть нашей работы, футболисты приходят и уходят, надо просто опять же профессионально работать и выполнять всё, чего хочет тренерский штаб», — приводит слова Джикии Forbes.