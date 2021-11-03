В сборную Румынии вызвали 15-летнего пацана. Он может стать самым молодым игроком в истории взрослых национальных команд
За него боролись три страны.
РумынияОтбор ЧМ: таблица и календарь
За него боролись три страны.
Совсем скоро нас ждут решающие матчи за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре. Представители тренерских штабов сборных уже постепенно оглашают составы — и в заявках не обходится без сюрпризов.
Например, главный тренер сборной Румынии Мирел Рэдой вызвал на матчи с Исландией и Лихтенштейном 15-летнего Энеса Сали — атакующего полузащитника румынского «Фарула». Энес дебютировал в высшей лиге только в этом сезоне: провел семь матчей (в общей сложности — 233 минуты) и даже успел забить гол. Конечно же, Сали стал самым молодым автором мяча в истории высшей лиги Румынии.
У Энеса крайне любопытная биография. Он родился в Канаде, а его родители — турки, родившиеся и выросшие в Румынии. Энес мог представлять любую из этих стран, но остановился на Румынии — даже несмотря на то, что многие очень хотели видеть его в сборной Турции. Играть в футбол Сали начал тоже в Канаде — в клубе «Вудбридж Страйкерс». В 2017 году его заметили скауты «Барселоны», но Энес провел в «Ла-Масии» всего год — все из-за ограничения ФИФА на регистрацию иностранных футболистов, не достигших 18-летнего возраста.
В 2019-м Энес вернулся в Румынию, где присоединился к футбольной академии имени Георге Хаджи, которая является молодежной базой клуба «Фарул». Переговоры с отцом игрока вел сам Георге — легендарный румынский футболист был под большим впечатлением от игры юного Сали.
«С первого взгляда я был впечатлен качествами этого молодого человека! В таком возрасте очень редко встретишь игрока с таким высоким уровнем владения мяча. Это удается лишь великим игрокам. У него большое будущее. Если тренеры и его близкие позаботятся о его развитии, то мы получим достойнейшего представителя нашей сборной», — сказал Лучан.
Если Энес выйдет на поле в одном из ноябрьских отборочных матчей, то станет самым молодым игроком в истории сборных. Пока что рекорд держит Мартин Эдегор — он дебютировал за взрослую сборную Норвегии в 2014 году в возрасте 15 лет и 250 дней.