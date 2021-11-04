Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лестер
Спартак
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Антверпен
Фенербахче
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марсель
Лацио
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брага
Лудогорец
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Црвена Звезда
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Бетис
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ференцварош
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З
Рапид В
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рома
Буде-Глимт
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Унион Б
Фейеноорд
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Славия Пр
Маккаби Хайфа
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПАОК
Копенгаген
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Витесс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн
Мура
00
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Спарта П
30
Футбол. Еврокубки
20:45
Брённбю
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Штурм
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Монако
ПСВ
00
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Наполи
14
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Локомотив
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ХИК
30
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Алашкерт
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Партизан
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
ЦСКА Сф
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Яблонец
22
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
ЧФР
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Слован Бр
14
Футбол. Еврокубки
20:45
Омония
Базель
11
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Карабах
12
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Анортосис Фамагуста
22
Все события
22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Созин: Карпин должен немедленно сесть на карантин

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о необходимости соблюдения коронавирусных мер тренером сборной России Валерием Карпиным. Созин призвал специалиста сесть на карантин.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Глебов отметил день рождения во время локдауна: пели, играли в рулетку, а Карпин плясал под советский хит

«Предполагаю, что многие болельщики неприятно удивлены тому легкомыслию, которое продемонстрировал Валерий Карпин в преддверии судьбоносных матчей сборной России. Хочется напомнить, что в стране ужасающие темпы распространения коронавируса. Можно верить или не верить во всякие теории заговора, но есть официальная статистика заболеваемости и смертности, которая тревожит всех здравомыслящих людей. Именно по этой причине на федеральном и региональном уровнях власти ввели нерабочие дни с единственной целью разорвать цепочки распространения вируса.

Неожиданно на фоне этой чумы XXI века устраивается пышный пир, на котором главный тренер сборной танцует и поёт в большой компании гостей. Опустим вопросы о допустимости такой фривольности в преддверии самого серьёзного испытания во всей тренерской карьере Карпина. Не будем также обсуждать нарушение субординации, когда начальник гуляет на дне рождения подчинённого. Но не получится игнорировать вопрос о том, почему Карпин нарушил все санитарные меры за несколько дней до важнейших матчей сборной страны.

Может, он пока не до конца осознаёт разницу между работой в клубе и сборной, которая является национальным, можно сказать, государственным институтом? Что будет, если Карпин, не дай бог, заразится? Какого масштаба катастрофа случится, если он передаст заразу игрокам на сборах? Считаю, что ему необходимо незамедлительно садиться на карантин и пройти несколько этапов тестирования, прежде чем он будет допущен до контактов с футболистами», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Карпин танцует на закрытой вечеринке. По всей видимости, тренер посетил день рождения полузащитника «Ростова» и сборной России Данила Глебова.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь