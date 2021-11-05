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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Необходима победа над Казахстаном». Дидье Дешам — о планах сборной Франции пройти квалификацию ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о планах на матч отборочного раунда ЧМ-2022 против Казахстана. Он отметил, что намерен пройти квалификацию.

Франция
КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 13.11.2021, 22:45

Франция-Казахстан-

«Мы с игроками здесь ради ясной цели: пройти квалификацию. Чтобы пройти квалификацию, необходима победа над Казахстаном. Несмотря на то, что некоторые молодые игроки находятся в этом списке из 23 человек, я не собираюсь готовиться к игре или своей команде, говоря себе, что мы выиграем. Я достаточно уважаю эту команду из Казахстана и знаю, что они поймали некоторых соперников в конце игры. По дороге все прошло хорошо, но и было нелегко. Мы находимся в режиме соревнований и хотим обеспечить нашу квалификацию на чемпионат мира», — цитирует Дешама сайт Федерации футбола Франции.

Напомним, матч состоится во Франции 13 ноября.

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