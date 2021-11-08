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01:20 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу понесла еще одну серьезную потерю на матч с Францией

Полузащитник польской «Вислы» Георгий Жуков не сможет помочь сборной Казахстана по футболу в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Франции, сообщает Meta-ratings.kz.

Казахстан
ФранцияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«28-летний хавбек не приедет в расположение сборной Казахстана из-за травмы. Игрок “Вислы” получил травму — растяжение боковой связки колена и пропустит по меньшей мере две недели», — говорится в сообщении.

Кроме него, 13 ноября на «Парк Де Пренс» Талгат Байсуфинов не сможет рассчитывать на полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, а также на флангового защитника «Кайрата» Яна Вороговского.

Напомним, сборной Казахстана в ближайшие две недели предстоит сыграть не только на выезде против Франции, но и на своем поле: 16 ноября в рамках товарищеской встречи на «Астана Арене» состоится матч с командой Таджикистана.

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