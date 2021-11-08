Сборная Казахстана по футболу понесла еще одну серьезную потерю на матч с Францией

«28-летний хавбек не приедет в расположение сборной Казахстана из-за травмы. Игрок “Вислы” получил травму — растяжение боковой связки колена и пропустит по меньшей мере две недели», — говорится в сообщении.

Кроме него, 13 ноября на «Парк Де Пренс» Талгат Байсуфинов не сможет рассчитывать на полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, а также на флангового защитника «Кайрата» Яна Вороговского.