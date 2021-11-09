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11:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Промахнувшийся в финале Евро темнокожий игрок отказался от сборной Англии

Нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказался от приглашения в сборную Англии. Об этом сообщается на сайте национальной команды.

Англия
Манчестер ЮнайтедОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Темнокожий футболист не поможет сборной в ноябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Он решил тренироваться в расположении клуба, так как хочет набрать форму после перенесенной операции на плече. Игрок вернулся на поле после трех месяцев лечения и пока не отыграл ни одной встречи целиком.

Рэшфорд пропустил начало сезона из-за травмы. Последний раз игрок выходил на поле в финальном матче чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

В финале Евро-2020 англичане проиграли сопернику в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. После этого игроки стали объектами травли в соцсетях, а член парламента Великобритании Натали Росс предложила Рэшфорду «меньше играть в политику, а больше времени тратить на футбол».

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