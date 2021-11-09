Промахнувшийся в финале Евро темнокожий игрок отказался от сборной Англии

Темнокожий футболист не поможет сборной в ноябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Он решил тренироваться в расположении клуба, так как хочет набрать форму после перенесенной операции на плече. Игрок вернулся на поле после трех месяцев лечения и пока не отыграл ни одной встречи целиком.

Рэшфорд пропустил начало сезона из-за травмы. Последний раз игрок выходил на поле в финальном матче чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.