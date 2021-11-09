Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.11
Милан
Интер
11
Футбол. Зарубежный
7.11
Бетис
Севилья
02
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Россия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Грузия
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Армения
Северная Македония
Все события
20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин заявил, что в сборной России есть антипрививочники

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Кипра рассказал о ситуации с вакцинацией в команде.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Как вы относитесь к идее ввести обязательную вакцинацию? Как относятся к вакцине в сборной?

— По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то — нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны, — кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет — не мой вопрос.

— Сколько процентов в сборной привито?

— Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

— А те, кто не привились, — почему?

— Антипрививочники. Не знаю, — сказал Карпин.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.

Читайте также
 Как сын Аршавина попал в «Спартак» и почему Барановская ушла из "Ледникового периода"
Игроки сборной России по пляжному футболу получат за победу в Межконтинентальном кубке в 160 раз меньше, чем сборная Черчесова — за ЧМ-2018
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь