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21:34 (мск), источник: Sport24

Карпин — о невызове Дзюбы: «Мы надеялись, он был не готов. Окей, сейчас уже не надеялись»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил повторный невызов форварда Артема Дзюбы в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Дзюбу включили в расширенный состав на октябрьские матчи сборной, но он отказался от приглашения, сославшись на плохую форму. На ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 Дзюбу уже не вызвали.

— У вас не лучшая ситуация с атакой. Его невызов связан с тем, как он ответил в октябре?

— Мы надеялись. На прошлые матчи включили его в расширенный список. Он был не готов. Ну, окей. Хотя тогда надеялись. Сейчас уже не надеялись.

— Был ли хоть один человек в тренерском штабе, который сказал: давайте подумаем и позовём Дзюбу?

— Не было, — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Владимир Колос.

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