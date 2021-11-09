Карпин — о невызове Дзюбы: «Мы надеялись, он был не готов. Окей, сейчас уже не надеялись»

Дзюбу включили в расширенный состав на октябрьские матчи сборной, но он отказался от приглашения, сославшись на плохую форму. На ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 Дзюбу уже не вызвали.

— У вас не лучшая ситуация с атакой. Его невызов связан с тем, как он ответил в октябре?

— Мы надеялись. На прошлые матчи включили его в расширенный список. Он был не готов. Ну, окей. Хотя тогда надеялись. Сейчас уже не надеялись.

— Был ли хоть один человек в тренерском штабе, который сказал: давайте подумаем и позовём Дзюбу?