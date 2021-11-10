«Россия почувствует себя в гостях у дьявола. У нас один вариант — победа». Ловрен о матче в Сплите

Читайте также Сборная России лишилась двух игроков перед решающими матчами отбора к ЧМ

— В отборочном цикле к ЧМ-2022 наступает кульминация. Все мысли уже о решающей игре Хорватия-Россия?

— Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла. Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу. Всех нас ждет большая игра — такой она окажется для обеих команд!

Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.

— Не скучает ли сборная Хорватии и ее болельщики по легендарному стадиону «Максимир» в Загребе, на котором всегда была сумасшедшая атмосфера?

— Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!

— Примерно, как на «Энфилде» на домашних матчах «Ливерпуля», за который вы играли?

— Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. Сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Будете ли вы болеть за Кипр в матче против России 11 ноября?

— Точно так же, как и в России в этот же день все будут болеть за Мальту в матче против Хорватии! Думаю, что и для России, и для нас игры против Кипра и Мальты не станут простыми. Да, уже все говорят о нашей решающей встрече, но сейчас наши команды должны быть сконцентрированы на Кипре и Мальте соответственно.

— В случае победы России над Кипром и Хорватии над Мальтой, вашим соперникам в Сплите, как вы уже сказали, хватит и ничьей. В таком случае это «заведет» вас еще больше?

— Окажись мы сейчас на месте сборной России — все равно играли бы только на победу. Мы никогда не будем играть на ничью. При этом не думаю, что сборная России рассуждает иначе, что она в Сплите станет держать в голове турнирные расклады, а значит уповать на один балл. Она наверняка попробует создать голевые моменты у наших ворот. Ну, а для нас будет только один возможный вариант — победа. Но мы должны быть аккуратны и внимательны, ведь сборная России проводит хорошие контратаки. В любом случае, это будет трудный матч, — сказал Ловрен.