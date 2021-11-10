Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Россия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Грузия
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Армения
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Мальта
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Словакия
Словения
Все события
00:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Россия почувствует себя в гостях у дьявола. У нас один вариант — победа». Ловрен о матче в Сплите

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о предстоящем матче между сборными Хорватии и России в квалификации ЧМ-2022.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
Сборная России лишилась двух игроков перед решающими матчами отбора к ЧМ

— В отборочном цикле к ЧМ-2022 наступает кульминация. Все мысли уже о решающей игре Хорватия-Россия?

— Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла. Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу. Всех нас ждет большая игра — такой она окажется для обеих команд!

Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.

— Не скучает ли сборная Хорватии и ее болельщики по легендарному стадиону «Максимир» в Загребе, на котором всегда была сумасшедшая атмосфера?

— Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!

— Примерно, как на «Энфилде» на домашних матчах «Ливерпуля», за который вы играли?

— Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. Сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!

Во время загрузки произошла ошибка.

— Будете ли вы болеть за Кипр в матче против России 11 ноября?

— Точно так же, как и в России в этот же день все будут болеть за Мальту в матче против Хорватии! Думаю, что и для России, и для нас игры против Кипра и Мальты не станут простыми. Да, уже все говорят о нашей решающей встрече, но сейчас наши команды должны быть сконцентрированы на Кипре и Мальте соответственно.

— В случае победы России над Кипром и Хорватии над Мальтой, вашим соперникам в Сплите, как вы уже сказали, хватит и ничьей. В таком случае это «заведет» вас еще больше?

— Окажись мы сейчас на месте сборной России — все равно играли бы только на победу. Мы никогда не будем играть на ничью. При этом не думаю, что сборная России рассуждает иначе, что она в Сплите станет держать в голове турнирные расклады, а значит уповать на один балл. Она наверняка попробует создать голевые моменты у наших ворот. Ну, а для нас будет только один возможный вариант — победа. Но мы должны быть аккуратны и внимательны, ведь сборная России проводит хорошие контратаки. В любом случае, это будет трудный матч, — сказал Ловрен.

Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь