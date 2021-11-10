«У русских нет того же желания, что у нас». Перед матчем с Россией Олич прошелся по ЦСКА и всему нашему футболу
Огненный спич.
Огненный спич.
У сборной России впереди два важнейших матча — последних в отборе к ЧМ-2022. Чтобы обеспечить себе выход из группы с первого места и обезопасить себя от стыковых игр, сборной нужно обыгрывать Кипр и Хорватию. И если с островитянами больших проблем не предвидится, то вот матч с финалистами ЧМ-2018 в Сплите будет для команды Карпина самой серьезной проверкой.
За несколько дней до игры интервью хорватскому изданию Nacional.hr дал ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивича Олич, который перед началом этого сезона покинул ЦСКА. Олич рассказал о причинах ухода из армейского клуба, об уровне российского футбола и лимите на легионеров.
С ЦСКА в конце прошлого сезона было несколько важных деталей, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал.
В конце сезона я принял предложение ЦСКА стать тренером на семь матчей чемпионата и два кубковых матча в конце сезона. В новом сезоне я сформировать свой штаб. Однако ЦСКА не был на одной волне со мной, мне постоянно навязывали что-то свое, и когда я увидел, что все будет не так, как я хотел, я просто почувствовал, что лучше двигаться дальше.
Единственная и основная причина моего ухода — ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной и в радости, и в горе. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. Это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который был мне навязан.
Я разговаривал с Влашичем и видел, что происходило в ЦСКА. Это демонстрировали результаты в еврокубках. Дело не в ЦСКА — все российские клубы не успешны в еврокубках. В этом сезоне в квалификации Лиги конференций «Сочи» проиграл «Партизану», а «Рубин» — польскому «Ракуву». «Локомотив» борется за выход из группы в Лиге Европы, а у лучшего клуба страны «Зенита» проблемы в Лиге чемпионов. Российский клубный футбол в последние годы переживает упадок. Они думали, что лимит с 8 иностранцами поможет их футболу, что это повысит качество местных игроков, но это лишь повысило цены на них. Российские футболисты нереально переоценены.
После чемпионата мира 2018 футбол в России поднялся в плане качества стадионов и инфраструктуры. Практически каждый клуб РПЛ получил новый стадион, даже несколько клубов ФНЛ. Потому я ожидал прорыва российских клубов в еврокубках, а за ним — и прогресса сборной России. Но этого не произошло. Россия — богатая страна, много людей там инвестируют в футбол и продолжают вкладывать в него большие деньги. Однако им не хватает результатов.
Возьмем «Краснодар», который в прошлом сезоне Лиги Европы прошло загребское «Динамо». Их владелец Сергей Галицкий вложил много средств в инфраструктуру и академию. И я верю, что это когда-нибудь принесет плоды. На мой взгляд, их академия — лучшая в России. Но сделать рывок в еврокубках им сложно. Я работал в России и видел ситуацию — местный футбол очень сомнительного качества. Когда-то ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, играл в Лиге чемпионов, брал золото чемпионата. Тогда команда была на уровень выше, так как в ней были высококлассные легионеры, игравшие за свои сборные. Например, бразильцы Вагнер Лав, Жо и Даниэль Карвальо. Привести игроков такого уровня в РПЛ сейчас невозможно. Ограничение количества иностранцев определило снижение качества лиги.
Прошло много лет с того момента, как я покинул ЦСКА в 2007 году. С тех пор я приезжал в Россию только как игрок команды соперника и в статусе тренера сборной на ЧМ-18. Я был удивлен тем, сколько людей меня узнавало — даже не мог в это поверить.
Сменилось целое поколение фанатов, но меня все равно не забыли. Это говорит о том, какой след оставило мое поколение. Я был одним из первых игроков, которых они купили, и выиграли все, что было можно. Возможно, потому я запомнился. Позже в ЦСКА пришли высококлассные игроки, которые играли дольше меня, но я был первым качественным иностранцем. До этого в ЦСКА не было игрока такого уровня. Я открыл дверь и другим легионерам.
Самое сложное для российского тренера — создать атмосферу, создать команду, в которой будет рвение, узнаваемый стиль, голод в борьбе за свою страну, как в Хорватии.
Я помню свои игровые дни в ЦСКА. В то время за клуб играло шесть или семь футболистов сборной России. Когда хорваты, сербы, бразильцы получали приглашения в сборные, мы были счастливы, с удовольствием ездили на сборы национальных команд. А россияне — словно в тюрьму. Таким было их настроение. В клубе им говорили: «Если что-то болит, не едь». У нас такого не было. Вы едете в сборную, даже если вы травмированы, вы не думаете, что можете усугубить травму. У них нет такого голода и желания, которые есть у нас. Это одна из главных проблем России: футболисты в свои лучшие годы говорят, что больше не будут играть за сборную.
Теперь у них есть одно преимущество — 90 процентов игроков их сборной играют за российские клубы. Они очень хорошо знают друг друга, лига идет им навстречу, переносит матчи чемпионата, чтобы сборная имела больше времени для подготовки. Но желание играть за Россию там не на должном уровне.
На мой взгляд, Карпин исправил эту ситуацию. Черчесов был тренером России на чемпионате мира, и ему удалось выступить успешно. Россия, как будущий хозяин турнира, не играла в отборочных матчах, но проиграла в 11 контрольных матчах перед ЧМ. Затем они все перевернули и вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Черчесов немного вернул им заряд. Но это чувство, как это типично для русских, позже утихло.
Я хорошо знаю этих игроков, и одно можно сказать наверняка — Хорватия намного сильней, с гораздо лучшими футболистами, которые играют в ведущих европейских клубах. Однако мы видели наш матч со Словакией, в которой тоже нет больших звезд, но они внесли интригу в отборочный турнир, отобрав у нас очки, чего мы не ожидали. Как команда мы лучше, чем Россия.