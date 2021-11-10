«У русских нет того же желания, что у нас». Перед матчем с Россией Олич прошелся по ЦСКА и всему нашему футболу

У сборной России впереди два важнейших матча — последних в отборе к ЧМ-2022. Чтобы обеспечить себе выход из группы с первого места и обезопасить себя от стыковых игр, сборной нужно обыгрывать Кипр и Хорватию. И если с островитянами больших проблем не предвидится, то вот матч с финалистами ЧМ-2018 в Сплите будет для команды Карпина самой серьезной проверкой.

За несколько дней до игры интервью хорватскому изданию Nacional.hr дал ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивича Олич, который перед началом этого сезона покинул ЦСКА. Олич рассказал о причинах ухода из армейского клуба, об уровне российского футбола и лимите на легионеров.

«Единственная и основная причина ухода из ЦСКА — ощущение, что мне не доверяют»

С ЦСКА в конце прошлого сезона было несколько важных деталей, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал.

В конце сезона я принял предложение ЦСКА стать тренером на семь матчей чемпионата и два кубковых матча в конце сезона. В новом сезоне я сформировать свой штаб. Однако ЦСКА не был на одной волне со мной, мне постоянно навязывали что-то свое, и когда я увидел, что все будет не так, как я хотел, я просто почувствовал, что лучше двигаться дальше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQJuwwNjlPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQJuwwNjlPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQJuwwNjlPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственная и основная причина моего ухода — ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной и в радости, и в горе. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. Это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который был мне навязан.

«Российские футболисты нереально переоценены, лимит снизил качество РПЛ»

Я разговаривал с Влашичем и видел, что происходило в ЦСКА. Это демонстрировали результаты в еврокубках. Дело не в ЦСКА — все российские клубы не успешны в еврокубках. В этом сезоне в квалификации Лиги конференций «Сочи» проиграл «Партизану», а «Рубин» — польскому «Ракуву». «Локомотив» борется за выход из группы в Лиге Европы, а у лучшего клуба страны «Зенита» проблемы в Лиге чемпионов. Российский клубный футбол в последние годы переживает упадок. Они думали, что лимит с 8 иностранцами поможет их футболу, что это повысит качество местных игроков, но это лишь повысило цены на них. Российские футболисты нереально переоценены.

После чемпионата мира 2018 футбол в России поднялся в плане качества стадионов и инфраструктуры. Практически каждый клуб РПЛ получил новый стадион, даже несколько клубов ФНЛ. Потому я ожидал прорыва российских клубов в еврокубках, а за ним — и прогресса сборной России. Но этого не произошло. Россия — богатая страна, много людей там инвестируют в футбол и продолжают вкладывать в него большие деньги. Однако им не хватает результатов.

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Возьмем «Краснодар», который в прошлом сезоне Лиги Европы прошло загребское «Динамо». Их владелец Сергей Галицкий вложил много средств в инфраструктуру и академию. И я верю, что это когда-нибудь принесет плоды. На мой взгляд, их академия — лучшая в России. Но сделать рывок в еврокубках им сложно. Я работал в России и видел ситуацию — местный футбол очень сомнительного качества. Когда-то ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, играл в Лиге чемпионов, брал золото чемпионата. Тогда команда была на уровень выше, так как в ней были высококлассные легионеры, игравшие за свои сборные. Например, бразильцы Вагнер Лав, Жо и Даниэль Карвальо. Привести игроков такого уровня в РПЛ сейчас невозможно. Ограничение количества иностранцев определило снижение качества лиги.

«Я был первым качественным легионером в ЦСКА и открыл дверь другим иностранцам»

Прошло много лет с того момента, как я покинул ЦСКА в 2007 году. С тех пор я приезжал в Россию только как игрок команды соперника и в статусе тренера сборной на ЧМ-18. Я был удивлен тем, сколько людей меня узнавало — даже не мог в это поверить.

Сменилось целое поколение фанатов, но меня все равно не забыли. Это говорит о том, какой след оставило мое поколение. Я был одним из первых игроков, которых они купили, и выиграли все, что было можно. Возможно, потому я запомнился. Позже в ЦСКА пришли высококлассные игроки, которые играли дольше меня, но я был первым качественным иностранцем. До этого в ЦСКА не было игрока такого уровня. Я открыл дверь и другим легионерам.

«Россияне ездили в сборную словно в тюрьму, у них нет того голода и желания, что у нас»

Самое сложное для российского тренера — создать атмосферу, создать команду, в которой будет рвение, узнаваемый стиль, голод в борьбе за свою страну, как в Хорватии.

Я помню свои игровые дни в ЦСКА. В то время за клуб играло шесть или семь футболистов сборной России. Когда хорваты, сербы, бразильцы получали приглашения в сборные, мы были счастливы, с удовольствием ездили на сборы национальных команд. А россияне — словно в тюрьму. Таким было их настроение. В клубе им говорили: «Если что-то болит, не едь». У нас такого не было. Вы едете в сборную, даже если вы травмированы, вы не думаете, что можете усугубить травму. У них нет такого голода и желания, которые есть у нас. Это одна из главных проблем России: футболисты в свои лучшие годы говорят, что больше не будут играть за сборную.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV2ePCaI1ZZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV2ePCaI1ZZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV2ePCaI1ZZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь у них есть одно преимущество — 90 процентов игроков их сборной играют за российские клубы. Они очень хорошо знают друг друга, лига идет им навстречу, переносит матчи чемпионата, чтобы сборная имела больше времени для подготовки. Но желание играть за Россию там не на должном уровне.

На мой взгляд, Карпин исправил эту ситуацию. Черчесов был тренером России на чемпионате мира, и ему удалось выступить успешно. Россия, как будущий хозяин турнира, не играла в отборочных матчах, но проиграла в 11 контрольных матчах перед ЧМ. Затем они все перевернули и вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Черчесов немного вернул им заряд. Но это чувство, как это типично для русских, позже утихло.