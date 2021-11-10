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20:08 (мск), источник: Sport24

«Я поставил точку в истории с Дзюбой». Карпин зажег на пресс-конференции перед матчем Россия — Кипр

А Головин готовится стать капитаном сборной России.

Россия
Кипр
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Sport24

В четверг сборная России проведет предпоследний матч отбора на чемпионат мира 2022 года. Соперник — сборная Кипра. Для продолжения борьбы за выход на ЧМ с первого места команде Валерия Карпина необходимо выигрывать.

За сутки до матча главный тренер сборной России Карпин и один из лучших российских футболистов прямо сейчас Александр Головин встретились с журналистами на пресс-конференции.

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Россия-Кипр-

Первым начал полузащитник.

— Готовы ли вы играть 90 минут? Как вы себя ощущаете после травмы?

— Думаю, что на 90 минут буду точно готов. После травмы я провел уже три игры. Понятно, что играл не по 90 минут, но нахожусь в хорошем тонусе.

— Как думаете, будете завтра капитаном команды?

— Не знаю, буду или нет. Но я готов. Да и любой футболист нашей команды готов к этому.

— Сегодня вышло интервью Олича, в котором он сказал, что раньше игроки ехали в сборную России, как в тюрьму. А сейчас Карпин это изменил. Какое ваше отношение к этим словам и в целом к информационной атаке со стороны Хорватии. Вчера Чорлука, сегодня Олич.

— Мы сейчас готовимся к Кипру и думаем только об этом матче. Не читал ни одного из этих интервью. В сборную тоже ни разу как в тюрьму не ездил. А сейчас, повторю, все мысли только о Кипре.

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К Валерию Георгиевичу у представителей медиа было гораздо больше вопросов.

— Какое состояние у Джикии? Он сможет завтра сыграть?

— Сегодня он будет тренироваться. Думаю, что завтра он будет готов сыграть.

— Вчера вы говорили, что сегодня должны прийти результаты тестов. Они пришли? И довольны ли вы тем, что увидели?

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Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

— Да, тесты пришли, посмотрели. Все нормально. Не могу сказать, что все великолепно. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. У кого-то больше усталость, у кого-то меньше. Даже на глаз можно понять, кто сыграл большое количество минут с начала сезона. Как Джикия, например. Так что накопившаяся усталость присутствует. Но какой-то катастрофы ни с кем не произошло. Все в нормальном хорошем состоянии.

— Вам каждый раз задают вопрос про Дзюбу. Теперь можно сказать, что этот вопрос закрыт?

— Если бы я вам сказал месяц назад, чтобы вы поставили точку, вы бы поставили точку? Так что чего сейчас говорить? Я поставил точку. А вы как хотите — хотите спрашивайте, хотите не спрашивайте. Ваши проблемы.

— Вы успели ознакомиться с условиями проведения матча и будет ли вам не хватать поддержки полных трибун?

— Пока не успели познакомиться. Здесь провели два дня, но так как поле готовят к матчу, поле берегли. После пресс-конференции выйдем потренируемся на этом поле, посмотрим, как дышится, посмотрим на состояние газона. Естественно, хотелось бы, чтобы был полный стадион. Поэтому хочется попросить всех болельщиков завтра помочь нам завтра и поболеть за сборную завтра на стадионе. Будем очень благодарны.

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— Какие сильные и слабые стороны у сборной Кипра?

— Команды, которые на бумаге не считаются большими, умеют обороняться. Думаю, Кипр сыграет по схеме 5−4−1. Они так играют давно. Не так просто атаковать против большого количество обороняющихся футболистов. Находить пространство не так просто. Можно будет уповать больше на контратаки. Хотя в матче против Мальты соперник играл более комбинационно, выходили из обороны через короткий пас. На стандартах были у них проблемы. Это о слабых сторонах. Так что ничего нового не скажу. Кто видел матчи Кипра — думаю, будет то же самое.

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— Жемалетдинов покинул сборы, Захарян покинул сборы. Почему вы не вызвали на замену никого из атакующих игроков?

— Захарян нас не покидал, он не приехал на сборы. Жемалетдинов не сможет принять участие в матче. У нас уже был горький опыт в октябре, когда мы вызвали 21 полевого игрока, а потом приходилось довызывать. Сейчас мы изначально вызвали 25 полевых, думая, что кто-то может не доехать. Сейчас у нас осталось 23 полевых. Этого вполне достаточно.

— Соперники Кипра совершают в среднем 12−13 фолов. У нас 8 игроков на карточках. Можно ли убрать из состава всех, кто находится под риском, чтобы они не пропустили матч с Хорватией?

— Всех убрать нельзя, естественно, ориентируясь только на карточки. У нас четыре опорных полузащитника на карточках. И кто-то из них должен играть по-любому. Да, есть риск. Но мы вызвали 23 футболиста, на случай, если кто-то получит карточку. Но надо играть и обыгрывать. Это официальный матч. И беречь кого-то именно из-за этого, думаю, не стоит.

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