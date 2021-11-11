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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Какая-то беда». Арбитр Федотов — о назначении Маккели на матч Хорватия — Россия

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судьи из Нидерландов Данни Маккели на матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 Хорватия — Россия.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Назначение Маккели — это какая-то беда. России можно ждать подставу. За его работой надо будет пристально следить — доверия она не вызывает. Почему он часто получает назначения? Это значит, что он нравится Розетти. Всё пошло ещё с чемпионата Европы — там он явно ошибался, но всё равно получал назначения. Кто-то его лоббирует. Маккели ошибался в матче Италии и Турции, потом устроил скандал, назначив пенальти в ворота Дании в полуфинале Англии, а недавно выдумал удаление в игре “Ливерпуля” и “Атлетико”.

Успокоить болельщиков России может только одно: все назначения судей на наши матчи были точечными. Арбитры против нас не ошибались, а иногда даже помогали — например, не показали вторую карточку Сутормину в игре со Словенией. РФС не мог не участвовать в обсуждении назначения главного арбитра на решающий матч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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