Глупая осечка в матче с Кипром: из-за нее Россия пролетела мимо ЧМ. История одного провала

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 11.11.2021, 20:00 Россия - Кипр -

На этой неделе сборная России заканчивает борьбу за прямое попадание на чемпионат мира-2022. Если по итогам матчей против Кипра и Хорватии мы останемся на первой строчке в группе, то получим путевку в Катар. Если станем вторыми (ниже упасть уже не получится), команду ждет мини-турнир за попадание в финальную часть ЧМ: 3 путевки будут разыграны в плей-офф среди сразу 12-ти сборных.

Ключевым в любом случае станет матч против прямого конкурента — Хорватии. Но и перед Кипром расслабляться не стоит. Сборная России теряла с этим соперником очки только однажды (всего играли 6 раз), но тот провал оказался поворотным в отборе на чемпионат мира.

Ситуация, при которой Кипр лишил нашу сборную лидерства, а потом и попадания на ЧМ, была похожа на то, что происходит в группе сейчас: тогда Россия боролась с Болгарией.

По раскладам на отбор к чемпионату мира-1998 сборная России была сильнейшей командой в своей группе. Почти 25 лет назад наша команда занимала 8 место в рейтинге ФИФА — относительно близко были только болгары (17). Израиль, Кипр и Люксембург сильно отставали и вряд ли всерьез претендовали на попадание на турнир даже через стыки.

Сборная Бориса Игнатьева (он заменил Романцева после неудачного Евро-1996) начала отбор уверенно — разнесла Кипр дома, прибила Люксембург и сыграла вничью с Израилем, в гостях у которого Болгария вообще проиграла. На четвертую игру выпадал выезд на Кипр, насчет победы над которым особо не сомневались. Во-первых, впечатлял состав российских легионеров (в старте оказалось только 3 игрока из чемпионата России). Во-вторых, в Кипре шумел скандал из-за обвинений футболистов в игре на тотализаторе: по этой причине местное руководство проводило матч в глуши (городке Паралимни с населением около 10 тысяч), а команда осталась без нескольких игроков основы. В-третьих, у сборной была явная мотивация. До матча с Кипром она лидировала в группе, опережая Болгарию на одно очко. Пропускать главного конкурента вперед точно никто не хотел.

Похожая ситуация, кстати, у сборной России и сейчас: перед Кипром мы опережаем Хорватию на 2 очка.

Проблемы у сборной с Кипром 24 года назад начались быстро. Уже в первом тайме команда Игнатьева пропустила: и кажется, что виноват в этом был игравший тогда за «Тироль» Станислав Черчесов. При угловом вратарь очень странно сыграл на выходе.

«Я отвечал за ближнюю к мячу зону, и когда пошла подача, услышал за спиной: “Я!” С Гогичем персонально играл Виктор Онопко. Вот и думайте, кто виноват, а кто нет», — вспоминал этот момент защитник «Локо» Чугайнов в интервью «Матч ТВ».

После пропущенного от Синиши Гогича (натурализованного Кипром югослава, который пошумел в конце девяностых с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов) сборная России отыгралась — выступавший за национальную команду последний год в своей карьере Симутенков забил после передачи Канчельскиса.

Дальше пошла непруха. Дважды сблизи бил Колыванов, Симутенков мог заносить после выстрела Онопко, но спасал вратарь Кипра Андрос Петридес. За 10 минут до конца Россия едва не пропустила (после ошибки Черчесова подстраховал Онопко), а в компенсированное время убойный момент испортил Мостовой — не попал в створ из вратарской.

Все закончилось 1:1. Игроки Кипра еще долго праздновали на поле, отмечая ничью «с одной из лучших команд Европы» (слова главного тренера соперника после матча).

«Три-четыре мяча могли и должны были забивать. Сашке Мостовому дай сто раз пробить из ситуации, в которой он не разобрался в концовке, — сто раз и забьет. Не помню, что я говорил после матча футболистам, но сегодня сказал бы примерно так: “Уровень мотивации — главный фактор. Вы свой уровень не показали. Футбол не прощает холодка в душе”, — воспоминания о том вечере Бориса Игнатьева.

Очки, потерянные с Кипром, стали решающими. Россия обыграла Болгарию дома, но все равно улетела в стыки — и попала в них под Италию.

Против Болгарии сборная играла в двух последних матчах в отборе. После обидных 1:1 с Кипром Россия не потеряла больше ни одного очка, но лидерства себе уже не вернула: болгары тоже не спотыкались.

На ключевом выезде в Болгарию произошло легендарное «убийство» — известный на тот момент судья Вацлав Крондл не поставил целую пачку очевидных пенальти в нашу пользу и зафиксировал поражение России 0:1. После этого команда Игнатьева разнесла победителя группы дома (4:2), но это уже ничего не меняло. Нас ожидали стыки, а убившего наши шансы Крондла — пролет мимо грядущего ЧМ.

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