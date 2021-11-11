Итальянские рефери рассудят матч Уэльс — Беларусь в квалификации ЧМ-2022

Заключительную встречу сборной Беларуси в квалификационной группе Е с командой Уэльса будет судить бригада итальянских арбитров. Ее возглавит Маурицио Мариани, ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери, резервный рефери — Даниэле Киффи.

Встреча пройдет 13 ноября в Кардиффе. В этот же день лидеры квинтета бельгийцы примут в Брюсселе эстонцев и в случае победы гарантируют себе выход в финал чемпионата мира. Этот матч будет судить турецкая бригада арбитров, во главе с Халилом Мелером.