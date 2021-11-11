Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Мальта
Хорватия
14
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Словакия
Словения
01
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Греция
Испания
01
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Германия
Лихтенштейн
40
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Румыния
Исландия
00
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Россия
Кипр
60
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Азербайджан
Люксембург
13
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Грузия
Швеция
20
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Армения
Северная Македония
05
Все события
21:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная России победила киприотов со счетом 6:0 в матче отбора чемпионата мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Кипра со счетом 6:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Россия
Кипр
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России мячи забили Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82).

Смолов вышел на седьмое место в списке бомбардиров сборной России, для него этот гол стал 16-м за национальную команду. Больше него отличались Александр Кержаков, Артем Дзюба (по 30), Владимир Бесчастных (26), Роман Павлюченко (21), Валерий Карпин и Андрей Аршавин (по 17). Первыми забитыми мячами за национальную команду отметились Мостовой и Сутормин.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Первый матч с капитанской повязкой провел Александр Головин, полузащитник стал шестым капитаном сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина. Всего на счету полузащитника теперь 44 матча, пять голов и 13 результативных передач за национальную команду. Дебютный матч за сборную провел полузащитник Данил Глебов, который на 67-й минуте заменил Даниила Фомина.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России благодаря победе над словенцами в прошлом туре гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.

Россия
6:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
 Анна Щербакова: "Все мысли, которые у меня были, были связаны только с моей ошибкой"
Карпин: "По-разному футболисты относятся к вакцинации"
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь