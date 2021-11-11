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11 ноября, источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин прокомментировал результат матча с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча с Кипром (6:0).

Россия
КипрОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

"В первом тайме мне не понравилась наша игра. Первые минут 10 — окей, а потом весь первый тайм, минут 30−35, не понравились. Быстро забили и, может, почувствовали, что будет легко, начали мяч передерживать. Думаю, поле очень прилично повлияло. Было ненужное напряжение. А после второго гола почувствовали уверенность, и стало всё получаться.

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Миранчук часто ошибался в первом тайме, потому что не хватает игровой практики. И решения в первом тайме где-то были неправильные, и особенно исполнение. Во втором тайме наоборот — стало всё получаться. Джикия был готов играть сегодня, но поберегли его. Не поменяли из тех, кто был на карточках, только Ерохина и Сутормина. А Дивеев — думаю, если бы он сыграл 90 здесь и 90 с Хорватией, то ему было бы тяжело.

Честно говоря, начал думать о матче с Хорватией после 3-го гола. Не могу сказать, что беспокоит состояние футболистов. Восстановление беспокоит«, — сказал Карпин в эфире “Матч ТВ”.

Россия
6:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
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