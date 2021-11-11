Дубль Кварацхелии принес сборной Грузии победу над шведами в матче отбора чемпионата мира

Дублем отметился полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия (61-я и 77-я минуты). До этого он забивал за национальную команду 31 марта, поразив ворота греков. Всего на счету 20-летнего игрока за сборную 11 матчей, пять голов и две результативные передачи. В стартовом составе сборной Швеции на поле вышел полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа B, 14.11.2021, 22:45 Испания - Швеция -

Первый матч с 28 марта за шведов провел Златан Ибрагимович, 40-летний форвард с 62 голами в 119 встречах является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Сборная Грузии провела последний, восьмой матч в отборе и с семью очками занимает четвертое место таблицы группы В. Лидирует сборная Швеции (15 очков; 7 матчей), второе место занимают испанцы (13; 6), третье — греки (9; 6), на последней, пятой строчке идет сборная Косова (4; 7).