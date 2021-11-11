Футбольные болельщики устроили драку во время матча Россия-Кипр

По словам очевидцев, фанаты начали оскорблять друга, после чего началась потасовка между 10 болельщиками. Сотрудники службы безопасности смогли разнять дерущихся.

Как уточняет сайт «Спорт-Экспресс», драка произошла на секторе сборной России. Еще одна группа болельщиков устроила акцию протеста и покинула стадион.

Встреча сборной России и Кипра по футболу закончилась со счетом 6:0 в пользу россиян.

Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин. Он также стал автором пятого гола. Кроме того, мячи забили Фёдор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Следующая игра России состоится уже в воскресенье, 14 ноября, на ней сборная встретится с Хорватией.