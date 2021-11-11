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11 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Россия — Кипр: идеальный разгром в эконом-режиме. Команда Карпина сберегла силы и футболистов на матч с Хорватией

Наши торпедировали соперника со счетом 6:0.

Россия
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Мы, конечно, дули на воду, когда предостерегали от недооценки Кипра. Но с учетом того, сколько раз обжигались на молоке, это выглядело логично. В конце концов, сборная Словакии не такая уж слабая, участвовала в Евро-2020, а с островитянами потеряла очки. Словения же киприотам вообще уступила на выезде.

Но ранние голы никто не отменял, и наши воспользовались этой приятной опцией. Зачем откладывать дело в долгий ящик и трепать нам нервы? Они и без того расшатаны российским футболом.

Мяч на 4-й минуте получился настолько издевательски легким, что сомнения в итоговом результате сразу отпали. Мелькнула мысль: уж этим-то ребятам забьем сколько захотим. И здесь особые слова стоит сказать о Смолове.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, Федор сам будет решать эпизод в пяти метрах перед воротами, но форвард не пожадничал — отпасовал Ерохину. Лишний раз подтверждая тезис, что с атмосферой в коллективе полный порядок, а личное дело отходит на второй план перед общим.

Этот Кипр можно было брать теплым, но наши рановато включили эконом-режим — ушла концентрация при передачах, стали действовать не на максимальных оборотах. При 2:0 это было бы объяснимо, учитывая, сколько сил через три дня понадобится в Сплите. А так Россия играла с огнем — момент в концовке первого тайма, когда спас Сафонов, оказался самым что ни на есть голевым. И начинали бы после перерыва все с нуля.

Но во втором тайме почти сразу все встало на свои места после голов Смолова, Мостового и Сутормина. Самое главное, что выполнена как программа-минимум — одержана победа, — так и программа-максимум: Карпин никого не потерял из-за перебора желтых карточек или травм перед решающей схваткой с Хорватией. Отдохнули Баринов и Джикия, которые наверняка выйдут в стартовом составе в Сплите. Возможно, это же относится и к Кудряшову, которого легко можно представить на левом фланге обороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не перенапряглись все остальные, при этом Смолов, Головин, Фомин и Дивеев не сыграли и полтора тайма. Плюс сборная подняла себе настроение и самооценку.

Возможно, не блестящая с точки зрения качества футбола в первом тайме победа, но идеальная в плане стратегии подготовки к матчу с Хорватией.

В воскресенье нам предстоит лютая битва!

Константин Алексеев

Россия
6:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
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