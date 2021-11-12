Сборная Хорватии обыграла мальтийцев со счетом 7:1 в отборочном матче чемпионата мира

У хорватов голы забили Иван Перишич (6-я и 39-я минуты), Дуе Чалета-Цар (22), Лука Модрич (45+1), Ловро Майер (47, 64) и Андрей Крамарич (53). На 31-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хорватов Марцело Брозович.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

В другом матче группы Н словенцы в гостях сыграли вничью со сборной Словакии (2:2). После девяти сыгранных матчей таблицу возглавляет сборная России, набравшая 22 очка. Далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Россияне в заключительном матче сыграют в Сплите с хорватами, сборная Словении примет киприотов, команда Мальты дома сыграет со сборной Словакии.