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01:03 (мск), источник: ТАСС

Сборная Хорватии обыграла мальтийцев со счетом 7:1 в отборочном матче чемпионата мира

ТАСС, 12 ноября. Сборная Хорватии по футболу победила в гостях команду Мальты со счетом 7:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Та-Кали.

Мальта
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Источник: Reuters

У хорватов голы забили Иван Перишич (6-я и 39-я минуты), Дуе Чалета-Цар (22), Лука Модрич (45+1), Ловро Майер (47, 64) и Андрей Крамарич (53). На 31-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хорватов Марцело Брозович.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

В другом матче группы Н словенцы в гостях сыграли вничью со сборной Словакии (2:2). После девяти сыгранных матчей таблицу возглавляет сборная России, набравшая 22 очка. Далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Россияне в заключительном матче сыграют в Сплите с хорватами, сборная Словении примет киприотов, команда Мальты дома сыграет со сборной Словакии.

В матче группы А в четверг сборная Люксембурга в гостях победила азербайджанцев (3:1), португальцы сыграли на выезде вничью с командой Ирландии (0:0), в группе В испанцы на чужом поле обыграли греков (1:0), в группе J обеспечившая себе ранее выход на чемпионат мира сборная Германии разгромила дома команду Лихтенштейна (9:0), северомакедонцы победили на выезде сборную Армении (5:0), румыны дома не смогли переиграть исландцев (0:0).

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