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11:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жена Ерохина — образец естественной красоты. Она входила в топ самых красивых на ЧМ-2018

У автора дубля в ворота Кипра очаровательная супруга.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Сборная России крупно разгромила Кипр в матче отборочного цикла на ЧМ-2022, и, наверное, многие ждали яркой игры от наших легионеров Головина и Миранчука, но настоящей звездой матча стал Александр Ерохин. Именно он положил начало разгрому киприотов, и он же его закончил неожиданным и крутым ударом ножницами.

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И этого не случилось бы без поддержки его жены Вероники, которая была на трибунах «Газпром Арены» в этот вечер. Она постоянно ходит на матчи мужа, где бы он ни играл, а так как матч проходил в Питере, где и играет Ерохин за «Зенит», то прийти поболеть за любимого было делом очень естественным.

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Таким же естественным, как и ее красота. Вероника не увлеклась тяжелой прокачкой своей внешности, выглядит свежо и натурально, а ее фигура близка к идеалу. За это спасибо можно сказать хореографии и бальным танцам, которыми девушка занималась с самого детства. И даже имеет звание кандидата в мастера спорта.

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Вот бы Александр так же сыграл и в самом важном матче отборочного цикла — 14 ноября Россия едет в Сплит завоевывать первое место в группе и прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Кстати, во время ЧМ-2018 Вероника вошла в топ-10 самых красивых девушек турнира. Чем не повод повторить достижение в 2022 году? А для этого Ерохину и его партнерам надо хорошенько постараться в матче с хорватами.

Россия
6:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
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