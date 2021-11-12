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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«До сих пор жду свой “Мерседес”: Петрич — об обещании Федуна

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич вспомнил об обещании владельца московского «Спартака» Леонида Федуна подарить игрокам хорватской сборной по «Мерседесу», если они обыграют англичан в отборочном турнире чемпионата Европы 2008 года.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Для выхода на Евро-2008 сборная России нуждалась в победе хорватов, обеспечивших себе первое место в группе, над Англией на «Уэмбли» в одном из последних туров. Хорватия одержала победу со счетом 3:2, благодаря чему Россия смогла отобраться на турнир. Победный гол в том матче забил именно Петрич.

«Слышал ли я об обещании Федуна подарить нам по “Мерседесу”, если мы победим Англию? Да! Я услышал об этом уже через несколько недель после матча. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы. Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой “Мерседес”, — пошутил Петрич в интервью “Чемпионату”.

Во время загрузки произошла ошибка.

Петрич также рассказал о своих ожиданиях от решающего матча за первое место в отборочной группе к чемпионату мира 2022 года, который пройдет 14 ноября. Экс-форвард считает, что матч будет очень равный, но Хорватия является небольшим фаворитом, так как играет дома.

Перед последним матчем группового этапа ЧМ-2022 сборная России занимает первое место в группе с 22 очками. Хорваты отстают от команды Валерия Карпина на два балла.

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