Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кипром
Сборная России показала, что осталось за кадром победного матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра (6:0).
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КипрОтбор ЧМ: таблица и календарь
Сборная России показала, что осталось за кадром победного матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра (6:0).
«Капитанство Головина, град голов, эмоции Карпина, радость в раздевалке и песня Смолова — атмосферное видео с матча Россия — Кипр», — говорится в Twitter команды.
Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 20 очков и второе место.
Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. 14 ноября Россия сыграет с Хорватией.