Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кипром

30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий

«Капитанство Головина, град голов, эмоции Карпина, радость в раздевалке и песня Смолова — атмосферное видео с матча Россия — Кипр», — говорится в Twitter команды.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 20 очков и второе место.