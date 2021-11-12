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19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кипром

Сборная России показала, что осталось за кадром победного матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

Россия
КипрОтбор ЧМ: таблица и календарь
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«Капитанство Головина, град голов, эмоции Карпина, радость в раздевалке и песня Смолова — атмосферное видео с матча Россия — Кипр», — говорится в Twitter команды.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 20 очков и второе место.

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. 14 ноября Россия сыграет с Хорватией.

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