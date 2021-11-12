«Шансов мало». Казахстанский специалист ожидает разгрома от Франции в матче отбора ЧМ-2022

— Чего вы ожидаете от предстоящего матча?

— Все понимают, что для нашей команды это заключительный матч в отборе, а для французов — предпоследний. Чемпионам мира нужна победа, так как они лидеры и фавориты. У меня такое ощущение, что не все сильнейшие игроки у нашего соперника могут выйти на поле. Наверное, Дешам даст возможность некоторым резервным игрокам из обоймы. Для нашей команды это, безусловно, тяжелая игра.

Здесь не будет так, как в первой игре в Нур-Султане, когда Франция забила два мяча и не стала громить нашу команду для разницы мячей. Теперь ситуация другая — французы играют дома, скорее всего, в их составе будут футболисты из резерва, которые многое захотят доказать. Наверняка, они все время постараются атаковать, а нашим предстоит обороняться.

То, что Франция выйдет на чемпионат мира с первого места, нет никаких сомнений.

— Понятно, что они фавориты, но есть ли у сборной Казахстана шансы огорчить чемпионов мира забитым голом?

— Я думаю, шансов мало. Конечно, наши ребята отправились во Францию не как туристы, у любого профессионального игрока, выходящего на поле в таких матчах, есть желание себя показать, но надо реально оценивать возможности. По уровню мастерства, по уровню игры французы выше нас на две головы. Многое будет зависеть не от нас, а от них.

Нашим будет очень тяжело. В футболе любой мяч может попасть в ворота, но, наверное, мы крупно проиграем. Французы объективно просто сильнее многих команд в мире, в том числе и нашей.

Напомним, заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в ночь с 13 на 14 ноября. Начало — в 01:45 по времени Нур-Султана.