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21:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Терехов пропустит матч с командой Хорватии из-за травмы

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Защитник сборной России Сергей Терехов не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии из-за ушиба коленного сустава, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд состоится в Сплите 14 ноября, начало матча в 17:00 мск. Футболист «Сочи» Терехов покидает расположение национальной сборной России.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Терехов в четверг отыграл весь матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра, который завершился победой сборной России со счетом 6:0.

Россияне перед заключительным туром лидируют в группе H, опережая идущих вторыми хорватов на два очка. Для прямого попадания на чемпионат мира-2022 сборной России достаточно ничьей в матче с хорватами, которых устроит только победа.

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