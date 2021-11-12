Терехов пропустит матч с командой Хорватии из-за травмы

Встреча команд состоится в Сплите 14 ноября, начало матча в 17:00 мск. Футболист «Сочи» Терехов покидает расположение национальной сборной России.
«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
Терехов в четверг отыграл весь матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра, который завершился победой сборной России со счетом 6:0.
Россияне перед заключительным туром лидируют в группе H, опережая идущих вторыми хорватов на два очка. Для прямого попадания на чемпионат мира-2022 сборной России достаточно ничьей в матче с хорватами, которых устроит только победа.