Терехов пропустит матч с командой Хорватии из-за травмы

Встреча команд состоится в Сплите 14 ноября, начало матча в 17:00 мск. Футболист «Сочи» Терехов покидает расположение национальной сборной России.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

Терехов в четверг отыграл весь матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра, который завершился победой сборной России со счетом 6:0.