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00:57 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии разгромила албанцев в матче отбора чемпионата мира. Кейн оформил хет-трик

ТАСС, 13 ноября. Сборная Англии по футболу обыграла со счетом 5:0 команду Албании в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Англия
АлбанияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Голы забили Гарри Магуайр (9-минута), Джордан Хендерсон (28) и Гарри Кейн (9, 18, 45+2).

В других матчах группы I поляки победили на выезде сборную Андорры (4:1), венгры переиграли дома команду Сан-Марино (4:0).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 12.11.2021, 22:45

Андорра1Польша4

По итогам девяти сыгранных матчей англичане возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка. Далее идут команды Польши (20), Албании (15), Венгрии (14), Андорры (6) и Сан-Марино (0). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

В заключительном матче отбора англичане в гостях сыграют с командой Сан-Марино, сборная Польши примет венгров, албанцы дома сыграют с командой Андорры. Игры пройдут 15 ноября.

Англия
5:0
Первый тайм: 5:0
Албания
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