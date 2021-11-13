Сборная Англии разгромила албанцев в матче отбора чемпионата мира. Кейн оформил хет-трик

По итогам девяти сыгранных матчей англичане возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка. Далее идут команды Польши (20), Албании (15), Венгрии (14), Андорры (6) и Сан-Марино (0). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.