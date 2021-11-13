Итальянцы сыграли вничью со швейцарцами в матче отбора чемпионата мира по футболу

Итальянцы сыграли вничью со швейцарцами в матче отбора чемпионата мира по футболу

ТАСС, 13 ноября. Сборная Италии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Риме.