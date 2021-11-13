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01:02 (мск), источник: ТАСС

Итальянцы сыграли вничью со швейцарцами в матче отбора чемпионата мира по футболу

ТАСС, 13 ноября. Сборная Италии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Риме.

Италия
ШвейцарияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

В составе швейцарцев забитым мячом отметился Сильван Видмер (11-я минута). У итальянцев отличился Джованни Ди Лоренцо (36), на 90-й минуте полузащитник команды Жоржиньо не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Итальянцы после семи матчей занимают первую строчку в турнирной таблице группы С, набрав 15 очками, швейцарцы идут вторыми (15 очков, семь матчей), уступая по разнице забитых и пропущенных мячей, на третьей строчке располагается команда Северной Ирландии (8; 7), четвертыми идут болгары (8; 7), пятыми — литовцы (3; 8).

В следующем туре итальянцы на выезде сыграют со сборной Северной Ирландии 15 ноября, команда Швейцарии в тот же день примет болгар.

Италия
1:1
Первый тайм: 1:1
Швейцария
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