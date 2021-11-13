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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-тренер «Спартака» может оставить Италию без чемпионата мира. А Манчини снова подвел Жоржиньо

Чемпионы Европы опять не смогли выиграть у соседей.

Италия
ШвейцарияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч между Италией и Швейцарией стал украшением квалификации на чемпионат мира в Катаре. Обе команды подошли к встрече с 14 очками в активе, а их первая игра завершилась нулевой ничьей. Победитель практически гарантировал себе прямую путевку на ЧМ-2022, в случае ничьей итальянцы перед последним туром отбора были бы выше в таблице по разности мячей — она у них лучше на два пункта.

«Матч со Швейцарией? Он самый важный в этом году!» — сказал в интервью главный тренер чемпионов Европы Роберто Манчини. По его мнению, игра за выход на чемпионат мира важнее любого матча Евро-2020, даже финала.

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Мурат Якин привез в Рим усеченный состав. Из-за повреждений не могли сыграть Стивен Цубер, Гранит Джака, Бриль Эмболо и Харис Сеферович. В отсутствии таких футболистов у Швейцарии должны были появиться проблемы с организацией атак, но на деле вышло иначе.

Уже на 11-й минуте матча Ноа Окафор покатил мяч под удар Сильвану Видмеру. Защитник «Майнца», скорее всего, забил лучший гол в карьере. Даже двухметровый Джанлуиджи Доннарумма не смог дотянуться до мяча после выстрела в «девятку».

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Подобный расклад не устраивал итальянцев. Некоторые футболисты могли вспомнить отбор на ЧМ-2018 в России. Тогда «Скуадра адзурра» уступила в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0). Для лучшей команды Европы пропуск второго подряд мундиаля подобен трагедии. Чтобы этого избежать, хозяева передвинули мяч на половину поля швейцарцев.

На 36-й минуте давление Италии принесло плоды. Ошибкой Янна Зоммера на выходе воспользовался защитник Джованни Ди Лоренцо. После навеса Лоренцо Инсинье со штрафного 182-сантиметровый Ди Лоренцо умудрился перепрыгнуть вытянувшего руку голкипера и пробить в пустые ворота.

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После перерыва итальянцы продолжили владеть мячом, но опасности в штрафной гостей стало меньше. До самого конца встречи «Адзурри» без особого толку катали мяч по половине поля Швейцарии, но все было без толку, пока на помощь не пришел Гарсия Улисс. Защитник снес Доменико Берарди в штрафной, а рефери Энтони Тэйлор после подсказки ВАР и просмотра повтора указал на точку.

Жоржиньо предстояла вторая дуэль с Зоммером за два месяца. В Базеле вратарь отбил удар натурализованного бразильца, а в этот раз вышло по-другому. Зоммер выглядел очень уверенно, но его участие не понадобилось. Жоржиньо пробил выше ворот, а матч так и завершился со счетом 1:1.

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Ничья не лишила Италию шансов на первое место в группе. «Скуадре адзурре» нужно как можно крупнее выиграть в гостях у Северной Ирландии, дабы сохранить преимущество в разности мячей. Однако Швейцарии играть дома с лишенной мотивации Болгарией, и она вполне способна компенсировать отставание в разности в два пункта. Провалившийся в «Спартаке» Якин еще может жестоко разочаровать экс-тренера «Зенита» Манчини.

 


ИВНПМО
1. Италия743013–215
2. Швейцария743011–215
3. Сев. Ирландия72236–78
4. Болгария72236–108
5. Литва81074–193

Леонид Александров

Италия
1:1
Первый тайм: 1:1
Швейцария
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