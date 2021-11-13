В «ПСЖ» недовольны отъездом Месси в сборную. Лео сыграл четверть часа и увидел чудо-гол Ди Марии со скамейки

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка

Уругвай — Аргентина — 0:1 (0:1)

Гол: Ди Мария, 7.

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Пикерес, Весино (А. Альварес, 64), Нандес (Горриаран, 81), Торрейра, Бентанкур (Арамбарри, 77), Суарес, Б. Родригес (Торрес, 46).

Аргентина: Э. Мартинес, Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина, Ди Мария (Гомес, 55), де Пауль (Паласиос, 81), Ло Сельсо (Месси, 76), Г. Родригес, Дибала (К. Корреа, 46), Л. Х. Мартинес (А. Корреа, 55).

Предупреждения: Дибала, 18. Касерес, 48.

Судья: Эррера (Венесуэла).

13 ноября. Монтевидео. Стадион «Кампеон-дель-Сигло».

Последний матч за «ПСЖ» Лионель Месси сыграл 29 октября против «Лилля». Непонятно, какой в этом был смысл, если накануне той встречи аргентинец пропустил тренировку из-за мышечного дискомфорта. В итоге Маурисио Почеттино пришлось менять свою звезду уже в перерыве, после чего соотечественник главного тренера пропустил игры с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов и «Бордо» — в лиге 1.

Тем не менее в сборную Месси отправился по первому зову, и в Аргентине отмечали, как счастлив капитан по возвращении домой. Про травму же никто не вспоминал, так как Лео работал на тренировках наравне с партнерами. Правда, как потом пояснил главный тренер сборной Лионель Скалони, первые занятия носили смешанный характер, а нагрузки увеличивались постепенно.

И все равно это вызвало недовольство в парижском клубе, где рассчитывали, что Месси никуда не поедет и спокойно восстановится за время двухнедельной паузы. «Мы против вызова игрока, который восстанавливается после травмы. В этом нет смысла», — заявил спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, однако обращения клуба в ФИФА по поводу Месси и также залечивавшего повреждение Паредеса ни к чему не привели.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWHC4AJrrsI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от TNT Sports Argentina (@tntsportsar)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Слова Леонардо можно понять, потому что Месси провел три матча за сборную в сентябре и еще три — в октябре. Было много игр и перелетов, так что мнение парижан понятно. Однако вызывать его — наше право. И мы можем выпустить Месси на поле, если он готов физически», — ответил «ПСЖ» Скалони. А ранее на другой пресс-конференции тренер признался, что Лео всегда хочет играть, а он как тренер всегда хочет видеть капитана на поле.

В конце концов, этого хочет вся Аргентина, включая юную болельщицу, которая стала звездой Сети после исполнения посвященной десятому номеру сборной песни. Тем не менее, вопреки появившимся накануне инсайдам от близких к бело-голубым СМИ, Месси начал игру на скамейке запасных.

На поле же все увидели, что у аргентинцев в их нынешней версии нет ощутимой зависимости от главной звезды. Скалони, к слову, начинал свою работу после ЧМ-2018 без своего тезки, и получалось довольно интересно. Примерно как в начале игры в Монтевидео, когда проводивший за сборную лишь второй матч за два года Дибала выдал передачу получившему капитанскую повязку Ди Марии, а тот словно рукой забросил мяч в дальнюю «девятку».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWMabgYI8jh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWMabgYI8jh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWMabgYI8jh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от TNT Sports Argentina (@tntsportsar)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В целом же гостям приходилось непросто под агрессивным уругвайским прессингом, с которого началась масса атак на ворота Эмилиано Мартинеса. Однажды голкипера откровенно простил Суарес, который попал в штангу и уже с добивания не попал в створ. Затем вратарь остановил удар Весино из центра штрафной, и к перерыву про Месси вспоминалось все чаще. Он был нужен в центре поля при выходе из обороны, потому что в этой зоне у Аргентины было непозволительно много потерь.

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Команда Оскара Табареса на гол точно наиграла и однажды претендовала на пенальти, но так как Суареса зацепили за ногу в сантиметрах от линии штрафной, ВАР в ситуацию вмешаться не мог, тогда как главный арбитр фол пропустил. А Мартинес в концовке все же не пропустил глупый гол после дальнего удара, накрыв мяч со второй попытки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWMknfron8Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWMknfron8Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWMknfron8Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от TNT Sports Argentina (@tntsportsar)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Месси, то он на 76-й минуте все-таки вышел на поле. Скорее для того, чтобы почувствовать игровой тонус перед предстоящим южноамериканским класико с Бразилией. В напряженной концовке, когда соперник насел на ворота бело-голубых, обороне капитан не помогал, карауля шанс для возможной контратаки, и в компенсированное время пробил намного выше ворот.

Сзади же за Лео отпахали партнеры. Самая длинная на данный момент серия без поражений на уровне сборных достигла 26 матчей, и Аргентина стала еще на шаг ближе к Катару. В отличие от Уругвая, который проиграл три раза подряд и при равном количестве очков скатился на шестое место, пропустив вперед Чили и Колумбию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWM1JuWrhbP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWM1JuWrhbP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWM1JuWrhbP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от CONMEBOL (@conmebol)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.