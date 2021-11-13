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11:09 (мск), источник: Sport24

Самедов: Это не та сборная Хорватии, что была совсем недавно. С ней можно играть

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча национальной команды против Хорватии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Sport24
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Встреча Хорватия — Россия пройдет в воскресенье, 14 ноября, в Сплите. Начало — в 17:00 мск. На данный момент россияне возглавляют группу Н с 22 очками, хорваты — на 2-м месте (20 очков). Команду Валерия Карпина устроит ничья в предстоящей встрече.

«Понятно, что психологический фактор. Для них — решающий матч, для нас — тоже. В любом случае, это не та сборная Хорватии. Это хорошая команда, но не такая, как была совсем недавно. Произошла смена поколений, из той команды остались Модрич и Перишич. Есть еще, но с этой командой можно играть. Нас устраивает ничья. Понятно, что не надо о ней думать, но все в наших руках, у нас хорошие шансы.

Россия — фаворит матча? Конечно, нет. Хорваты играют дома, и они фавориты, на мой взгляд. Но тот момент, что нас устраивают и ничья, и победа — это хорошо. И у нас хорошие шансы на прямое попадание на мундиаль», — цитирует Самедова Eurostavka.

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