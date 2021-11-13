Самедов: Это не та сборная Хорватии, что была совсем недавно. С ней можно играть

«Понятно, что психологический фактор. Для них — решающий матч, для нас — тоже. В любом случае, это не та сборная Хорватии. Это хорошая команда, но не такая, как была совсем недавно. Произошла смена поколений, из той команды остались Модрич и Перишич. Есть еще, но с этой командой можно играть. Нас устраивает ничья. Понятно, что не надо о ней думать, но все в наших руках, у нас хорошие шансы.



Россия — фаворит матча? Конечно, нет. Хорваты играют дома, и они фавориты, на мой взгляд. Но тот момент, что нас устраивают и ничья, и победа — это хорошо. И у нас хорошие шансы на прямое попадание на мундиаль», — цитирует Самедова Eurostavka.