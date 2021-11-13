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10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной США победили команду Мексики в отборочном матче ЧМ-2022

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной США победили дома команду Мексики в матче третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира-2022 в зоне Конфередации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

США
МексикаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в пятницу в Цинциннати, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились форвард лондонского «Челси» Кристиан Пулишич (74-я минута) и полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни (85). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Майлза Робинсона (89).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня сборная Канады дома обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0 благодаря голу форварда французского «Лилля» Джонатана Дэвида (57).

В остальных матчах дня команда Панамы победила в гостях сборную Гондураса со счетом 3:2, а сборные Сальвадора и Ямайки сыграли вничью — 1:1.

Благодаря победе над мексиканцами сборная США вырвалась в лидеры таблицы отборочного турнира, набрав 14 очков. Столько же баллов в активе команды Мексики, но она уступает американцам по разнице мячей. Сборная Канады занимает третью строчку (13), команда Панамы идет четвертой (11). Далее располагаются сборные Коста-Рики, Ямайки и Сальвадора (по 6 баллов), а замыкает таблицу команда Гондураса (3).

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