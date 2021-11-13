Футболисты сборной США победили команду Мексики в отборочном матче ЧМ-2022

Встреча, прошедшая в пятницу в Цинциннати, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились форвард лондонского «Челси» Кристиан Пулишич (74-я минута) и полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни (85). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Майлза Робинсона (89).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a2f1fddc5831490eb421" data-vnd="a2f1fddc5831490eb421" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a2f1fddc5831490eb421" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня сборная Канады дома обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0 благодаря голу форварда французского «Лилля» Джонатана Дэвида (57).

В остальных матчах дня команда Панамы победила в гостях сборную Гондураса со счетом 3:2, а сборные Сальвадора и Ямайки сыграли вничью — 1:1.