Сборная Казахстана по футболу сыграет с Францией полурезерным составом

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 13.11.2021, 22:45 Франция - Казахстан -

«У нас довольно проблемная ситуация. Тем не менее мы решили сделать ставку на молодых игроков, так называемых кандидатов в сборную. Это будет их испытанием на большом уровне», — сказал Байсуфинов.

Сборная Казахстана понесла сразу несколько потерь перед матчем с Францией. Так, игру из-за дисквалификаций пропустят Бактиер Зайнутдинов и Ян Вороговский. А Георгий Жуков, Рамазан Оразов, Азат Нургалиев, Юрий Логвиненко и Сергей Малый получили травмы и не смогут сыграть с действующими чемпионами мира.