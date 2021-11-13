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12:20 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу сыграет с Францией полурезерным составом

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов заявил о том, что его команда в предстоящем матче с Францией сыграет полурезервным составом, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 13.11.2021, 22:45

Франция-Казахстан-

«У нас довольно проблемная ситуация. Тем не менее мы решили сделать ставку на молодых игроков, так называемых кандидатов в сборную. Это будет их испытанием на большом уровне», — сказал Байсуфинов.

Сборная Казахстана понесла сразу несколько потерь перед матчем с Францией. Так, игру из-за дисквалификаций пропустят Бактиер Зайнутдинов и Ян Вороговский. А Георгий Жуков, Рамазан Оразов, Азат Нургалиев, Юрий Логвиненко и Сергей Малый получили травмы и не смогут сыграть с действующими чемпионами мира.

Встреча между Казахстаном и Францией пройдет в рамках девятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Игра состоится в Париже и начнется в 01:45 по времени Нур-Султана.

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