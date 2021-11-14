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12:08 (мск), источник: Матч ТВ

«С Хорватией для результата можно даже симуляцию использовать». Вячеслав Малафеев — о решающем матче сборной России

Бывший вратарь национальной команды знает, что такое выезд в Хорватию. 14 лет назад он отыграл на ноль против молодого Модрича и других звезд.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Матч ТВ

— Какие предвкушения от матча Хорватия — Россия?

— Оптимистичные. С точки зрения игры с Кипром в том числе, особенно второго тайма. У нынешней сборной есть определенные проблемы, но видно, чего команда хочет и на что нацелена. Понятно, что хорваты это не Кипр. Но не уступить в Сплите нам по силам. Это как минимум. Хотя играть на ничью — не лучший вариант. Просто надо максимально каждому выложиться, тогда будет и результат.

— Для сборной Карпина это выпускной экзамен на тему того, чем она отличается от сборной Черчесова?

— Мы уже увидели много новичков, и во многом это действительно другая команда. Рисунок тоже отличается — о схемах и стратегических моментах и не говорю. Но самое главное, что команда движется правильным курсом. С другой стороны, какие-то итоги можно будет подвести, только исходя из выполнения задачи. Позади непростой этап, хоть и с хорошим результатом. Но если окончательная цель достигнута не будет, то, конечно, нас ждет разочарование.

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6:0! Россия разгромила Кипр

— 6:0 с Кипром обнадеживают или настораживают?

— Смотря как игроки к этому отнесутся. Главное не считать, что теперь море по колено. К результату стоит подойти реалистично. Сборная обязана была обыгрывать киприотов. И эти 6:0, конечно, уже нужно забыть — не думаю, что сейчас ту игру стоит как-то анализировать.

— Валерий Карпин сказал после Кипра, что все прошло удачно — никто из 8 «висевших» на карточках игроков не получил дисквалификацию. В чем-то повезло перед Хорватией?

— Какой бы огромной ни была наша страна, где, по идее, должно быть хорошее количество футболистов, у главного тренера сборной, к сожалению, не большой выбор. В данной ситуации каждый игрок не то чтобы на вес золота, но когда все в строю — это обойма, ротация и т. д. То есть «живые» игроки под рукой. Так что, конечно, хорошо, что обошлось без потерь. Значит, есть возможность выставить лучших, а нам — увидеть в Сплите объективную картину.

— Судя по высказываниями футболистов сборной Хорватии, они уверены в победе. И в том, что Россия будет играть так, как им позволят хозяева поля. Имеют право на такие заявления?

— Отчасти да. Потому что практически любая команда играет так, как позволяет ей соперник. Если Россия даст Хорватии возможность навязать свою игру, диктовать футбольные условия, то, понятно, хозяева этим в итоге воспользуются. А если помешать сделать это, минимизировать риски, не позволять контролировать мяч, особенно возле нашей штрафной, то в таком случае инициативу, в принципе, можно отдать. При условии что будет контроль ситуации и контратаки. Все-таки это Хорватии надо побеждать. И вперед они наверняка полетят. Значит, вопрос в том, воспользуемся мы свободным пространством или нет. А может, Валерий Карпин вообще изберет такую тактику, чтобы самим контролировать игру.

— Каким образом?

— Играть в высокий прессинг. Наверно, хорваты, все же не та команда, с которой можно сломя голову бежать вперед. А вот прессинг или контрпрессинг навязать попробовать можно — это было бы неплохо. Тут и использовать микрофолы при отборе мяча было бы правильно — они помогают сбивать темп. В итоге сопернику становиться все сложнее и сложнее, а время работает на тебя. При этом хозяева нервничают и, возможно, начинают больше рисковать. Остается воспользоваться своими шансами, которые точно будут. Но только не в таком количестве, как с киприотами.

 — В сборной все время меняются капитаны. Может, на этот раз будет исключение?

— А знаете, мне нравится эта история, когда тренер меняет капитанов. Тем самым показывает — для него многие игроки ключевые и лидеры команды на поле. Плюс над одним человеком не висят ответственность и давление. У нас в свое время в «Зените» тоже была похожая история. Ключевых игроков было несколько. Да, капитан при этом один, но еще 4−5 человек тоже периодически выходили с повязкой. Это говорило о доверии тренера и авторитетности этих ребят внутри команды. Так всем немного легче.

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— Помните свой матч Хорватия — Россия в отборочном цикле к Евро-2008, который закончился со счетом 0:0?

— Давнишний матч, и детали уже, конечно, стерлись. Хорваты больше владели мячом, но прямо ярких моментов у наших ворот не создали. Может, только в самой концовке. Кстати, соперник пытался навязывать нам свою игру, но мы достаточно грамотно действовали, и у него ничего не получалось. В общем, для сборной это был хороший ничейный результат.

 — Модрич уже тогда выделялся и был звездой?

— Звездой еще не был, но выделялся. Своей манерой игры и лидерскими качествами. Неудивительно, что впоследствии он стал обладателем «Золотого мяча». Своей карьерой и игрой Модрич его заслужил. Хотя понятно, что с каждым годом он не молодеет. Сейчас ему 36 лет, и нашим это тоже на руку. Надеюсь, у него не получится продемонстрировать все свои лучшие качества.

— Тогда хорваты помогли России выйти на триумфальный для нас Евро. Вы были им благодарны?

— Безусловно. Хотя в таких случаях фортуна редко поворачивается лицом к сборной России. И к нашим клубам тоже. Правда, тогда же, в 2007-м, «Эвертон» помог «Зениту» выйти из группы, и мы потом выиграли Кубок УЕФА. А хорваты в последнем туре сыграли с Англией от ножа.

— Деян Ловрен сказал в интервью «Матч ТВ», что его друзья в России сейчас шутят — мол, хорватам, если что, будет легче пройти через стыки. Согласны?

— Ну, пусть в итоге так и будет (смеется).

— Наша сборная решающие матчи, когда можно сыграть вничью, далеко не всегда проводит удачно. Для нынешней команды такой расклад минус или плюс?

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

 — Подобная ситуация — всегда палка о двух концах. Она подспудно сидит в голове. Но пытаться сыграть на ничейку — это тоже чревато. Даже если ты выстроишь под это правильную тактику, минимизируешь все риски, все равно бывает один момент, который становится голевым и решающим. Самый свежий пример — матч «Зенита» с «Челси». Тем более у хорватов мастерства хватает. Поэтому прямо явно играть в Сплите на ничью — наверно, нет. Но в концовке при положительном счете — вполне можно на это перестроиться. Выстроить редут и терпеть — за несколько минут до свистка в этом будет смысл. Чем меньше времени остается, тем больше усталость, в том числе у атакующих игроков. И хитрости футбольные тоже можно использовать. Вплоть до того, чтобы потянуть время. Сейчас меня могут неправильно понять некоторые болельщики, скажем так, дилетанты, которые считают — сборная должна играть по-другому. Отвечу: отлично, можно сыграть в яркий атакующий футбол, даже забить два, но при этом в итоге не добиться результата. Мое мнение — в таких матчах красота, зрелищность и, если хотите, эстетика уходят на второй план. Здесь нужен результат. И пусть он даже будет добыт путем хитрости, затяжек времени, тактическими заменами, на худой конец даже симуляцией. Некрасиво, конечно, но тут все средства хороши. На кону стоит очень многое. И если мы добьемся результата, думаю, за все эти вещи нынешнюю сборную никто не упрекнет. Любые здравомыслящие игроки и команды будут использовать все это для себя.

— Сафонов заслужил быть номером 1 в этом матче?

— То, что в обойме было много вратарей, мне это тоже нравится. Так создается конкуренция, когда нет одного ярко выраженного вратаря и объективно все хорошие. Да, кому-то опыта не хватает, кто-то в чемпионате не очень удачно играет, у кого-то те или иные технические недочеты. В такой ситуации Виталий Кафанов очень хорошо использует конкуренцию. Причем заставляя вратарей завуалировано соперничать как внутри чемпионата, так и потом очно в сборной. И в то же время показывая доверие к каждому.

— Но ведь психология вратаря такова, что ему важно знать — именно он номер 1, разве нет?

— И все-таки конкуренция — намного более здравый и разумный подход в такой ситуации. Те вратари, что вызывались в сборную в этом цикле, они тоже все это прекрасно понимают и осознают. И когда ставили другого, вряд ли предшественник начинал злиться. Плюс психологическое состояние на данный момент тоже наверняка учитывалось. А если кто-то из голкиперов воспринимает ротацию иначе — это его проблемы.

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