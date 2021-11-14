Кто уже вышел на ЧМ-2022? Известны шесть сборных — четыре из Европы

Становятся известны первые участники ЧМ-2022. К воскресенью, 14 ноября, определились шесть сборных, которые сыграют на чемпионате мира в Катаре. Рассказываем о них. И, конечно, надеемся, что после матча в Хорватии к этой компании присоединится сборная России.

Катар

Раньше остальных путёвку на чемпионат мира получили, разумеется, хозяева. О сборной Катара почти ничего не знают в России. Между тем, эта команда занимает достаточно высокое 46 место в рейтинге ФИФА, располагаясь между Коста-Рикой и Грецией (для сравнения российская сборная — 33-я в мире), а возглавляет её воспитанный в академии «Барселоны» испанский тренер Феликс Санчес. При этом все кандидаты в национальную команду выступают в местном чемпионате. Конечно, вряд ли стоит ждать от Катара выхода из группы на домашнем турнире, но потрепать соперников хозяева способны.

Бразилия

Бразилия — первая южноамериканская сборная, завоевавшая право сыграть на ЧМ-2022. В пятницу команда Тите победила дома Колумбию (1:0) и досрочно обеспечила себе место в топ-4. «Селесао» очень мощно прошла весь отборочный цикл. У бразильцев 11 побед и лишь одна ничья в 12 матчах. Единственную осечку они допустили месяц назад, не сумев переиграть в гостях ту же Колумбию (0:0). Тогда полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос закрыл Неймара, а на команду Тите обрушилась такая критика, словно «селесао» проиграла битву за попадание на чемпионат мира. Но бразильцы будут в Катаре среди фаворитов.

Дания

Обидчики России на чемпионате Европы выдали сумасшедший отборочный цикл к ЧМ-2022. Датчане доказали, что они не только благодаря удачному стечению обстоятельств долетели до полуфинала Евро-2020, а действительно входят в группу сильнейших европейских сборных. Команда Каспера Юльманна выиграла все девять матчей с разницей мячей 30:1! Не каждый топ добился бы такого результата даже не в самой сильной группе с Шотландией, Израилем, Австрией, Фарерскими островами и Молдавией. Судя по всему, от датчан стоит многого ждать и на чемпионате мира.

Германия

Для немцев выступление в квалификации ЧМ-2022 показалось приятной прогулкой в Шварцвальде. Сборная Германии начинала отборочный цикл под руководством Йоахима Лёва, а закончила с Хансом-Дитером Фликом, но и с тем, и с другим чувствовала себя комфортно. Неожиданно оступилась только в домашней игре с Северной Македонией (1:2), а остальные восемь матчей выиграла с общим счётом 31:1. «Давайте взглянем на вещи объективно. У нас не было действительно сильного соперника в группе», — признал форвард «Баварии» Томас Мюллер. Ему без настоящего соперничества скучно.

Франция

Какой же чемпионат мира без действующих чемпионов мира? Сборная Франции должна была защитить титул в Катаре — и она уже там. Два ноябрьских тура принесли команде Дидье Дешама две победы над Финляндией и Казахстаном (8:0!) Не сказать чтобы отборочный цикл получился для французов настолько простым, как для датчан или немцев, ведь были ничьи с Украиной (две) и Боснией и Герцеговиной. Победители российского ЧМ-2018 не феерили, тем не менее решили задачу досрочно. Кстати, теперь от команды Дешама зависит судьба украинской сборной.

Бельгия