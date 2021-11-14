Последнее место в группе, семь поражений подряд, антирекорд по пропущенным мячам — итоги квалификации ЧМ-2022 для сборной Беларуси

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Сборная Беларуси завершила очередную отборочную кампанию. На этот раз, к чемпионату мира. Когда-то давно, в марте 2021 года, председатель БФФ Владимир Базанов очертил задачу национальной команды на квалификацию:



«Мы попали в очередную серьезную отборочную группу. Среди наших соперников Бельгия, которая сейчас по рейтингу первая, Уэльс — 18-й, Чехия — 44-я. Мы на данный момент 88-е. Но мы ставим задачу занять второе место и побороться за выход на чемпионат мира».



Побороться не вышло. Ближе к концу отбор превратился в гонку за то, чтобы не остаться последними в группе. И этот кейс команде Георгия Кондратьева оказался не по зубам. В компании с бельгийцами, валлийцами, чехами и эстонцами сборная Беларуси осталась пятой. И вот несколько фактов о прошедшей квалификации.



— Сборная Беларуси — последняя в отборочной группе. Если посмотреть в историю, для белорусской команды это дело скорее привычной, нежели наоборот. Речь, конечно, о квалификация чемпионата мира. Этот отбор на мундиаль был для сборной седьмым. В четырех случаях белорусы замыкали группы, то есть в более чем половине турниров. К тому же, команда стала последней в пуле в третий раз подряд: в квалификация чемпионатов мира −2014 и −2018 коллективы из нашей страны тоже были последними. Еще один неудачный исход случился в самом первом отборе на турнир-1998.



Интересно, что квалификации на чемпионат Европы у белорусов с этой точки зрения складываются куда удачнее. Из семи попыток лишь дважды команда замыкала таблицы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6006007c1453b8a30573" data-vnd="6006007c1453b8a30573" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6006007c1453b8a30573" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.





— Сборная Беларуси потерпела восемь поражений подряд — это повторение худшей серии в истории команды. Из них семь в рамках квалификации, еще одна неудача случилась в спарринге с азербайджанцами. Разница мячей на этом отрезке — 4:24. Кроме того, семь поражений подряд в официальных матчах — это антирекорд сборной Беларуси.



— Белорусы набрали за отбор лишь три очка — это антирекорд для команды в квалификациях мундиалей. Так мало баллов сборная еще не набирала. Худшие результаты доселе — четыре балла в квалификациях-1998 и −2014. При этом, в самом первом отборе команда провела десять матчей, в квалификации на бразильский чемпионат мира — восемь, столько же, сколько и в этот раз.



В отборах на чемпионаты Европы такие неудачный с точки зрения количества очков кампании случались — по три балла в квалификациях-2000 и −2004. Тоже по итогам восьми встреч.



— В восьми матчах сборная Беларуси забила семь мячей. Это не худший показатель. В десяти встречах квалификации чемпионата мира-1998 белорусы отличились всего пять раз. Шесть голов — багаж сборной в десяти поединках отбора на прошлый чемпионат мира.



В квалификациях EURO сборная дважды завершала кампании с тремя голами в активе.

