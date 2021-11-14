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11:41 (мск), источник: Прессбол

Последнее место в группе, семь поражений подряд, антирекорд по пропущенным мячам — итоги квалификации ЧМ-2022 для сборной Беларуси

Цифры и факты.

БеларусьОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Сборная Беларуси завершила очередную отборочную кампанию. На этот раз, к чемпионату мира. Когда-то давно, в марте 2021 года, председатель БФФ Владимир Базанов очертил задачу национальной команды на квалификацию:

«Мы попали в очередную серьезную отборочную группу. Среди наших соперников Бельгия, которая сейчас по рейтингу первая, Уэльс — 18-й, Чехия — 44-я. Мы на данный момент 88-е. Но мы ставим задачу занять второе место и побороться за выход на чемпионат мира».

Побороться не вышло. Ближе к концу отбор превратился в гонку за то, чтобы не остаться последними в группе. И этот кейс команде Георгия Кондратьева оказался не по зубам. В компании с бельгийцами, валлийцами, чехами и эстонцами сборная Беларуси осталась пятой. И вот несколько фактов о прошедшей квалификации.

 — Сборная Беларуси — последняя в отборочной группе. Если посмотреть в историю, для белорусской команды это дело скорее привычной, нежели наоборот. Речь, конечно, о квалификация чемпионата мира. Этот отбор на мундиаль был для сборной седьмым. В четырех случаях белорусы замыкали группы, то есть в более чем половине турниров. К тому же, команда стала последней в пуле в третий раз подряд: в квалификация чемпионатов мира −2014 и −2018 коллективы из нашей страны тоже были последними. Еще один неудачный исход случился в самом первом отборе на турнир-1998.

Интересно, что квалификации на чемпионат Европы у белорусов с этой точки зрения складываются куда удачнее. Из семи попыток лишь дважды команда замыкала таблицы.

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 — Сборная Беларуси потерпела восемь поражений подряд — это повторение худшей серии в истории команды. Из них семь в рамках квалификации, еще одна неудача случилась в спарринге с азербайджанцами. Разница мячей на этом отрезке — 4:24. Кроме того, семь поражений подряд в официальных матчах — это антирекорд сборной Беларуси.

 — Белорусы набрали за отбор лишь три очка — это антирекорд для команды в квалификациях мундиалей. Так мало баллов сборная еще не набирала. Худшие результаты доселе — четыре балла в квалификациях-1998 и −2014. При этом, в самом первом отборе команда провела десять матчей, в квалификации на бразильский чемпионат мира — восемь, столько же, сколько и в этот раз.

В отборах на чемпионаты Европы такие неудачный с точки зрения количества очков кампании случались — по три балла в квалификациях-2000 и −2004. Тоже по итогам восьми встреч.

 — В восьми матчах сборная Беларуси забила семь мячей. Это не худший показатель. В десяти встречах квалификации чемпионата мира-1998 белорусы отличились всего пять раз. Шесть голов — багаж сборной в десяти поединках отбора на прошлый чемпионат мира.

В квалификациях EURO сборная дважды завершала кампании с тремя голами в активе.

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 — Сборная Беларуси забила лишь один мяч в гостях. Де-факто, национальная сборная провела дома лишь одну игру — еще в марте с эстонцами на столичном «Динамо». Дальше домом для команда стала Казань. Четыре из семи голов белорусы забили как раз в том самом поединке с балтийской страной. Еще два — в столице Татарстана в первом матче с валлийцами. Первый и единственный гостевой случился вчера. В общем, забивали белорусы лишь в трех матчах.

 — Белорусы пропустили 24 мяча в восьми матчах. Это абсолютный антирекорд сборной в отборах на топ-турниры. Доселе худший результат в квалификациях чемпионатов мира — 21 пропущенный гол в кампаниях на мундиали-1998 и −2018. В квалификации чемпионата Европы-2008 сборная Беларуси пропустила 23 мяча, но в 12 матчах.

 — −17 — худшая для белорусов разница мячей в отборах на чемпионаты мира. −16 — это результат квалификации ЧМ-1998. А в квалификациях-2002 и −2010 у нас был профицит — +1 и +5.

 — Лишь в одном матче сборная Беларуси превзошла соперника по числу ударов и в проценте владения мячом. Естественно, это была самая первая, единственная победная, игра с эстонцами. Во всех остальных встречах, в том числе при втором свидании с балтийской сборной, соперники владели мячом больше и били куда чаще.

 — 12 футболистов дебютировали за сборную Беларуси в официальных матчах. Это Вадим Побудей, Андрей Соловей, Артем Рахманов, Руслан Юденков, Глеб Шевченко, Артем Концевой, Руслан Лисакович, Роман Павлюченко, Александр Павловец, Руслан Хадаркевич, Иван Садовничий и Павел Седько.

Уэльс
5:1
Первый тайм: 2:0
Беларусь
 Последнее место в группе, семь поражений подряд, антирекорд по пропущенным мячам — итоги квалификации ЧМ-2022 для сборной Беларуси
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