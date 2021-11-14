Франция унизила Казахстан и отобралась на ЧМ-2022, Бельгия тоже едет в Катар, Нидерланды снова на грани катастрофы

Хет-трик Мбаппе и провал Боснии

Группа Е



ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 13.11.2021, 22:45 Франция 8 Казахстан 0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 13.11.2021, 17:00 Босния и Герцеговина 1 Финляндия 3

С точки зрения интриги в этой группе главным стал матч в Зенице, где определялись перспективы не только Боснии и Финляндии, но и пропускавшей тур Украины. Балканцы на правах хозяев давили, финны отвечали острыми выпадами и в итоге получили право на пенальти после попадания мяча в отставленную в сторону руку Пьянича. И хотя затерзавший боснийскую оборону Пукки не сумел переиграть Шехича, главной финской звезде удалось быстро исправиться результативным прострелом на Форсса.

Затем обе команды потеряли важных игроков — получившего травму Колашинаца, который не мог самостоятельно наступать на ногу, и удаленного за приведший к таким последствиям фол Райталу. Только Боснии это не помогло, а Пукки показал, что и в меньшинстве отрабатывает каждый эпизод в атаке до конца. У него нет результативных баллов, но ключевого второго гола не было бы, не зацепись форвард «Норвича» за мяч у линии поля.

Звезд хозяев — Пьянича и Крунича — меняли под свист трибун. Зато сразу же джокеры Гояк и Менало соорудили гол после розыгрыша штрафного, однако третий гол финнов заставил проснувшиеся трибуны снова замолчать. Команда Маркку Канервы вышла на второе место, опередив на два очка Украину, которой в заключительном туре играть с потерявшей мотивацию Боснией. Украинцам для выхода в плей-офф требуется не только вторая в этом отборочном цикле победа с желательным перевесом в два мяча, но и успех Франции.

Между тем чемпионы мира едут в гости к Финляндии, уже решив все свои задачи. Сделано это было уверенно, мощно и красиво. Настолько, что Мбаппе к 32-й минуте оформил свой первый хет-трик за сборную, и это событие стало заметным не только в его карьере. Так, статистики отметили, что «трюков со шляпой» в официальных матчах французские игроки не делали со времен Доменика Рошто в 1985 году, а в первом тайме в отборах на чемпионаты мира подобного в исполнении «Трехцветных» и вовсе не случалось на протяжении 65 лет.

Французы на кураже еще и пытались все сделать красиво, как в эпизоде, когда Бензема хотел отправить мяч в сетку ударом через себя после рабоны Гризманна. Этот номер форварду «Реала» не удался, но свое он взял во втором тайме, двумя точными ударами обойдя Давида Трезеге и став пятым снайпером в истории Франции (35 мячей). Можно представить, какой была бы результативность Бензема, если бы не скандальная история его отстранения от национальной команды. Однако это все теория, а на практике в Катаре у французов будет самая сильная атакующая тройка.

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Очевидно, что в ней еще и прекрасные отношения. В этом плане показателен момент в концовке, когда Мбаппе отдал мяч и право на пенальти Гризманну, который после взятия ворот продемонстрировал на второй футболке надпись 13/11/15, почтив память жертв теракта у стадиона «Сен-Дени». Мбаппе же без покера все равно не остался, напомнив о прошлом аналогичном достижении, когда великий Жюст Фонтен устроил бенефис в матче за бронзу ЧМ-1958. Нынешняя же Франция явно намерена отстоять в Катаре свой титул.



И В Н П М О 1. Франция 7 4 3 0 16–3 15 2. Финляндия 7 3 2 2 10–8 11 3. Украина 7 1 6 0 9–8 9 4. Босния 7 1 4 2 9–10 7 5. Казахстан 8 0 3 5 5–20 3

16 ноября. Финляндия — Франция, Босния — Украина.

Норвегия споткнулась на Латвии, голландцам не хватило дубля Депая

Группа G



ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 13.11.2021, 22:45 Черногория 2 Нидерланды 2

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 13.11.2021, 20:00 Турция 6 Гибралтар 0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 13.11.2021, 20:00 Норвегия 0 Латвия 0

Игровой день в этой шестерке начался встречами двух претендентов на поездку в Катар с аутсайдерами. Но если турки уже к перерыву вели у Гибралтара с крупным счетом благодаря ассистентскому хет-трику неувядающего Бурака Йылмаза, то норвежцы в отсутствие травмированного Холанна не могли взломать латвийскую оборону.

Давление скандинавов вышло на пик после перерыва. Одним ударам хозяев не хватало точности, другие останавливал Озолс, однажды мужественно продолживший игру после столкновения с соперником — вратаря подстраховал на ленточке защитник. А когда Эльюнусси все-таки отправил мяч в сетку, ВАР определил офсайд. Не помогли даже восемь добавленных арбитром минут, и Норвегия уже потеряла второе место из-за худшей, чем у Турции, разности мячей.

Вот только команда Луи ван Гала, вопреки прогнозам, сохранит максимальную мотивацию до финиша. Хотя после двух голов лучшего снайпера отборочного цикла Депая (11 мячей) многие выписали «Оранжевым» билеты в Катар и принялись обсуждать список персональных достижений главной звезды сборной.

Во-первых, с 14 точными ударами Депай стал главным бомбардиром страны в квалификации мировых чемпионатов, опередив Руда ван Нистелроя и Робина ван Перси. Во-вторых, теперь он еще и лучший пенальтист в истории сборной и с девятью реализованными 11-метровыми обошел своего бывшего тренера Роналда Кумана.

Кроме того, сегодня Депай с 37 мячами догнал Денниса Берхкампа и Арьена Роббена, а впереди в рейтинге лучших голландских голеадоров только ван Перси (50), Клас-Ян Хюнтелар (42) и Патрик Клайверт (40).

Еще за 10 минут до финального свистка в Подгорице погоню за этим трио можно было обозначить главной целью, однако неуступчивые черногорцы отложили оранжевый праздник. В случае поражения от Норвегии и победы турок над черногорцами Нидерланды и вовсе могут оказаться третьей лишней сборной. Ничья же гарантирует первую строчку благодаря фантастической разности мячей (+23).



И В Н П М О 1. Нидерланды 9 6 2 1 31–8 20 2. Турция 9 5 3 1 25–15 18 3. Норвегия 9 5 3 1 15–6 18 4. Черногория 9 3 3 3 13–13 12 5. Латвия 9 1 3 5 8–13 6 6. Гибралтар 9 0 0 9 3–40 0

16 ноября. Нидерланды — Норвегия, Черногория — Турция, Гибралтар — Латвия.

Закономерные разгромы

Группа Е



ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 13.11.2021, 22:45 Бельгия 3 Эстония 1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 13.11.2021, 22:45 Уэльс 5 Беларусь 1

В данной группе случилось то, что должно было произойти. Бельгия стала участником ЧМ-2022, создав праздничную атмосферу еще до стартового свистка, когда Мертенсу выручили памятный подарок по случаю 100 матчей за «Красных дьяволов». В стартовый состав ветеран, правда, не попал, зато Бентеке, воспользовавшись отсутствием Лукаку, отметился голом и пасом под блестящий дальний удар Феррейры-Карраско.

Столь же предсказуемо Уэльс справился с белорусами, а для пропустившего из-за травмы два месяца Бэйла субботний матч стал 100-м за национальную команду. Юбилей форвард «Реала» отметил голевой передачей и был заменен в перерыве, после чего капитанская повязка перешла к оформившему дубль Рэмси.

Понятно, что в заключительном туре Чехия должна выиграть у эстонцев и улучшить разность мячей. Соответственно, Уэльсу для сохранения второго места нужно не проиграть дома Бельгии, хотя и поражение не приговор. И валлийцы, и чехи все равно попадут в плей-офф благодаря своим результатам в Лиге наций вместе с Австрией.



И В Н П М О 1. Бельгия 7 6 1 0 24–5 19 2. Уэльс 7 4 2 1 13–8 14 3. Чехия 7 3 2 2 12–9 11 4. Эстония 7 1 1 5 9–19 4 5. Белоруссия 8 1 0 7 7–24 3

16 ноября. Уэльс — Бельгия, Чехия — Эстония.