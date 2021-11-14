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11:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Франция унизила Казахстан и отобралась на ЧМ-2022, Бельгия тоже едет в Катар, Нидерланды снова на грани катастрофы

Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Франция
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НидерландыОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Хет-трик Мбаппе и провал Боснии

Группа Е

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 13.11.2021, 22:45

Франция8Казахстан0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 13.11.2021, 17:00

Босния и Герцеговина1Финляндия3

С точки зрения интриги в этой группе главным стал матч в Зенице, где определялись перспективы не только Боснии и Финляндии, но и пропускавшей тур Украины. Балканцы на правах хозяев давили, финны отвечали острыми выпадами и в итоге получили право на пенальти после попадания мяча в отставленную в сторону руку Пьянича. И хотя затерзавший боснийскую оборону Пукки не сумел переиграть Шехича, главной финской звезде удалось быстро исправиться результативным прострелом на Форсса.

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Затем обе команды потеряли важных игроков — получившего травму Колашинаца, который не мог самостоятельно наступать на ногу, и удаленного за приведший к таким последствиям фол Райталу. Только Боснии это не помогло, а Пукки показал, что и в меньшинстве отрабатывает каждый эпизод в атаке до конца. У него нет результативных баллов, но ключевого второго гола не было бы, не зацепись форвард «Норвича» за мяч у линии поля.

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Звезд хозяев — Пьянича и Крунича — меняли под свист трибун. Зато сразу же джокеры Гояк и Менало соорудили гол после розыгрыша штрафного, однако третий гол финнов заставил проснувшиеся трибуны снова замолчать. Команда Маркку Канервы вышла на второе место, опередив на два очка Украину, которой в заключительном туре играть с потерявшей мотивацию Боснией. Украинцам для выхода в плей-офф требуется не только вторая в этом отборочном цикле победа с желательным перевесом в два мяча, но и успех Франции.

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Между тем чемпионы мира едут в гости к Финляндии, уже решив все свои задачи. Сделано это было уверенно, мощно и красиво. Настолько, что Мбаппе к 32-й минуте оформил свой первый хет-трик за сборную, и это событие стало заметным не только в его карьере. Так, статистики отметили, что «трюков со шляпой» в официальных матчах французские игроки не делали со времен Доменика Рошто в 1985 году, а в первом тайме в отборах на чемпионаты мира подобного в исполнении «Трехцветных» и вовсе не случалось на протяжении 65 лет.

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Французы на кураже еще и пытались все сделать красиво, как в эпизоде, когда Бензема хотел отправить мяч в сетку ударом через себя после рабоны Гризманна. Этот номер форварду «Реала» не удался, но свое он взял во втором тайме, двумя точными ударами обойдя Давида Трезеге и став пятым снайпером в истории Франции (35 мячей). Можно представить, какой была бы результативность Бензема, если бы не скандальная история его отстранения от национальной команды. Однако это все теория, а на практике в Катаре у французов будет самая сильная атакующая тройка.

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Очевидно, что в ней еще и прекрасные отношения. В этом плане показателен момент в концовке, когда Мбаппе отдал мяч и право на пенальти Гризманну, который после взятия ворот продемонстрировал на второй футболке надпись 13/11/15, почтив память жертв теракта у стадиона «Сен-Дени». Мбаппе же без покера все равно не остался, напомнив о прошлом аналогичном достижении, когда великий Жюст Фонтен устроил бенефис в матче за бронзу ЧМ-1958. Нынешняя же Франция явно намерена отстоять в Катаре свой титул.

 


ИВНПМО
1. Франция743016–315
2. Финляндия732210–811
3. Украина71609–89
4. Босния71429–107
5. Казахстан80355–203

16 ноября. Финляндия — Франция, Босния — Украина.

Норвегия споткнулась на Латвии, голландцам не хватило дубля Депая

Группа G

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа G, 13.11.2021, 22:45

Черногория2Нидерланды2

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа G, 13.11.2021, 20:00

Турция6Гибралтар0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа G, 13.11.2021, 20:00

Норвегия0Латвия0

Игровой день в этой шестерке начался встречами двух претендентов на поездку в Катар с аутсайдерами. Но если турки уже к перерыву вели у Гибралтара с крупным счетом благодаря ассистентскому хет-трику неувядающего Бурака Йылмаза, то норвежцы в отсутствие травмированного Холанна не могли взломать латвийскую оборону.

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Давление скандинавов вышло на пик после перерыва. Одним ударам хозяев не хватало точности, другие останавливал Озолс, однажды мужественно продолживший игру после столкновения с соперником — вратаря подстраховал на ленточке защитник. А когда Эльюнусси все-таки отправил мяч в сетку, ВАР определил офсайд. Не помогли даже восемь добавленных арбитром минут, и Норвегия уже потеряла второе место из-за худшей, чем у Турции, разности мячей.

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Вот только команда Луи ван Гала, вопреки прогнозам, сохранит максимальную мотивацию до финиша. Хотя после двух голов лучшего снайпера отборочного цикла Депая (11 мячей) многие выписали «Оранжевым» билеты в Катар и принялись обсуждать список персональных достижений главной звезды сборной.

Во-первых, с 14 точными ударами Депай стал главным бомбардиром страны в квалификации мировых чемпионатов, опередив Руда ван Нистелроя и Робина ван Перси. Во-вторых, теперь он еще и лучший пенальтист в истории сборной и с девятью реализованными 11-метровыми обошел своего бывшего тренера Роналда Кумана.

Кроме того, сегодня Депай с 37 мячами догнал Денниса Берхкампа и Арьена Роббена, а впереди в рейтинге лучших голландских голеадоров только ван Перси (50), Клас-Ян Хюнтелар (42) и Патрик Клайверт (40).

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Еще за 10 минут до финального свистка в Подгорице погоню за этим трио можно было обозначить главной целью, однако неуступчивые черногорцы отложили оранжевый праздник. В случае поражения от Норвегии и победы турок над черногорцами Нидерланды и вовсе могут оказаться третьей лишней сборной. Ничья же гарантирует первую строчку благодаря фантастической разности мячей (+23).

 


ИВНПМО
1. Нидерланды962131–820
2. Турция953125–1518
3. Норвегия953115–618
4. Черногория933313–1312
5. Латвия91358–136
6. Гибралтар90093–400

16 ноября. Нидерланды — Норвегия, Черногория — Турция, Гибралтар — Латвия.

Закономерные разгромы

Группа Е

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 13.11.2021, 22:45

Бельгия3Эстония1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 13.11.2021, 22:45

Уэльс5Беларусь1

В данной группе случилось то, что должно было произойти. Бельгия стала участником ЧМ-2022, создав праздничную атмосферу еще до стартового свистка, когда Мертенсу выручили памятный подарок по случаю 100 матчей за «Красных дьяволов». В стартовый состав ветеран, правда, не попал, зато Бентеке, воспользовавшись отсутствием Лукаку, отметился голом и пасом под блестящий дальний удар Феррейры-Карраско.

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Столь же предсказуемо Уэльс справился с белорусами, а для пропустившего из-за травмы два месяца Бэйла субботний матч стал 100-м за национальную команду. Юбилей форвард «Реала» отметил голевой передачей и был заменен в перерыве, после чего капитанская повязка перешла к оформившему дубль Рэмси.

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Понятно, что в заключительном туре Чехия должна выиграть у эстонцев и улучшить разность мячей. Соответственно, Уэльсу для сохранения второго места нужно не проиграть дома Бельгии, хотя и поражение не приговор. И валлийцы, и чехи все равно попадут в плей-офф благодаря своим результатам в Лиге наций вместе с Австрией.

 


ИВНПМО
1. Бельгия761024–519
2. Уэльс742113–814
3. Чехия732212–911
4. Эстония71159–194
5. Белоруссия81077–243

16 ноября. Уэльс — Бельгия, Чехия — Эстония.

Андрей Кузичев

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