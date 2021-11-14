Франция унизила Казахстан и отобралась на ЧМ-2022, Бельгия тоже едет в Катар, Нидерланды снова на грани катастрофы
Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
Группа Е
С точки зрения интриги в этой группе главным стал матч в Зенице, где определялись перспективы не только Боснии и Финляндии, но и пропускавшей тур Украины. Балканцы на правах хозяев давили, финны отвечали острыми выпадами и в итоге получили право на пенальти после попадания мяча в отставленную в сторону руку Пьянича. И хотя затерзавший боснийскую оборону Пукки не сумел переиграть Шехича, главной финской звезде удалось быстро исправиться результативным прострелом на Форсса.
Затем обе команды потеряли важных игроков — получившего травму Колашинаца, который не мог самостоятельно наступать на ногу, и удаленного за приведший к таким последствиям фол Райталу. Только Боснии это не помогло, а Пукки показал, что и в меньшинстве отрабатывает каждый эпизод в атаке до конца. У него нет результативных баллов, но ключевого второго гола не было бы, не зацепись форвард «Норвича» за мяч у линии поля.
Звезд хозяев — Пьянича и Крунича — меняли под свист трибун. Зато сразу же джокеры Гояк и Менало соорудили гол после розыгрыша штрафного, однако третий гол финнов заставил проснувшиеся трибуны снова замолчать. Команда Маркку Канервы вышла на второе место, опередив на два очка Украину, которой в заключительном туре играть с потерявшей мотивацию Боснией. Украинцам для выхода в плей-офф требуется не только вторая в этом отборочном цикле победа с желательным перевесом в два мяча, но и успех Франции.
Между тем чемпионы мира едут в гости к Финляндии, уже решив все свои задачи. Сделано это было уверенно, мощно и красиво. Настолько, что Мбаппе к 32-й минуте оформил свой первый хет-трик за сборную, и это событие стало заметным не только в его карьере. Так, статистики отметили, что «трюков со шляпой» в официальных матчах французские игроки не делали со времен Доменика Рошто в 1985 году, а в первом тайме в отборах на чемпионаты мира подобного в исполнении «Трехцветных» и вовсе не случалось на протяжении 65 лет.
Французы на кураже еще и пытались все сделать красиво, как в эпизоде, когда Бензема хотел отправить мяч в сетку ударом через себя после рабоны Гризманна. Этот номер форварду «Реала» не удался, но свое он взял во втором тайме, двумя точными ударами обойдя Давида Трезеге и став пятым снайпером в истории Франции (35 мячей). Можно представить, какой была бы результативность Бензема, если бы не скандальная история его отстранения от национальной команды. Однако это все теория, а на практике в Катаре у французов будет самая сильная атакующая тройка.
Очевидно, что в ней еще и прекрасные отношения. В этом плане показателен момент в концовке, когда Мбаппе отдал мяч и право на пенальти Гризманну, который после взятия ворот продемонстрировал на второй футболке надпись 13/11/15, почтив память жертв теракта у стадиона «Сен-Дени». Мбаппе же без покера все равно не остался, напомнив о прошлом аналогичном достижении, когда великий Жюст Фонтен устроил бенефис в матче за бронзу ЧМ-1958. Нынешняя же Франция явно намерена отстоять в Катаре свой титул.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|7
|4
|3
|0
|16–3
|15
|2. Финляндия
|7
|3
|2
|2
|10–8
|11
|3. Украина
|7
|1
|6
|0
|9–8
|9
|4. Босния
|7
|1
|4
|2
|9–10
|7
|5. Казахстан
|8
|0
|3
|5
|5–20
|3
16 ноября. Финляндия — Франция, Босния — Украина.
Группа G
Игровой день в этой шестерке начался встречами двух претендентов на поездку в Катар с аутсайдерами. Но если турки уже к перерыву вели у Гибралтара с крупным счетом благодаря ассистентскому хет-трику неувядающего Бурака Йылмаза, то норвежцы в отсутствие травмированного Холанна не могли взломать латвийскую оборону.
Давление скандинавов вышло на пик после перерыва. Одним ударам хозяев не хватало точности, другие останавливал Озолс, однажды мужественно продолживший игру после столкновения с соперником — вратаря подстраховал на ленточке защитник. А когда Эльюнусси все-таки отправил мяч в сетку, ВАР определил офсайд. Не помогли даже восемь добавленных арбитром минут, и Норвегия уже потеряла второе место из-за худшей, чем у Турции, разности мячей.
Вот только команда Луи ван Гала, вопреки прогнозам, сохранит максимальную мотивацию до финиша. Хотя после двух голов лучшего снайпера отборочного цикла Депая (11 мячей) многие выписали «Оранжевым» билеты в Катар и принялись обсуждать список персональных достижений главной звезды сборной.
Во-первых, с 14 точными ударами Депай стал главным бомбардиром страны в квалификации мировых чемпионатов, опередив Руда ван Нистелроя и Робина ван Перси. Во-вторых, теперь он еще и лучший пенальтист в истории сборной и с девятью реализованными 11-метровыми обошел своего бывшего тренера Роналда Кумана.
Кроме того, сегодня Депай с 37 мячами догнал Денниса Берхкампа и Арьена Роббена, а впереди в рейтинге лучших голландских голеадоров только ван Перси (50), Клас-Ян Хюнтелар (42) и Патрик Клайверт (40).
Еще за 10 минут до финального свистка в Подгорице погоню за этим трио можно было обозначить главной целью, однако неуступчивые черногорцы отложили оранжевый праздник. В случае поражения от Норвегии и победы турок над черногорцами Нидерланды и вовсе могут оказаться третьей лишней сборной. Ничья же гарантирует первую строчку благодаря фантастической разности мячей (+23).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Нидерланды
|9
|6
|2
|1
|31–8
|20
|2. Турция
|9
|5
|3
|1
|25–15
|18
|3. Норвегия
|9
|5
|3
|1
|15–6
|18
|4. Черногория
|9
|3
|3
|3
|13–13
|12
|5. Латвия
|9
|1
|3
|5
|8–13
|6
|6. Гибралтар
|9
|0
|0
|9
|3–40
|0
16 ноября. Нидерланды — Норвегия, Черногория — Турция, Гибралтар — Латвия.
Группа Е
В данной группе случилось то, что должно было произойти. Бельгия стала участником ЧМ-2022, создав праздничную атмосферу еще до стартового свистка, когда Мертенсу выручили памятный подарок по случаю 100 матчей за «Красных дьяволов». В стартовый состав ветеран, правда, не попал, зато Бентеке, воспользовавшись отсутствием Лукаку, отметился голом и пасом под блестящий дальний удар Феррейры-Карраско.
Столь же предсказуемо Уэльс справился с белорусами, а для пропустившего из-за травмы два месяца Бэйла субботний матч стал 100-м за национальную команду. Юбилей форвард «Реала» отметил голевой передачей и был заменен в перерыве, после чего капитанская повязка перешла к оформившему дубль Рэмси.
Понятно, что в заключительном туре Чехия должна выиграть у эстонцев и улучшить разность мячей. Соответственно, Уэльсу для сохранения второго места нужно не проиграть дома Бельгии, хотя и поражение не приговор. И валлийцы, и чехи все равно попадут в плей-офф благодаря своим результатам в Лиге наций вместе с Австрией.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бельгия
|7
|6
|1
|0
|24–5
|19
|2. Уэльс
|7
|4
|2
|1
|13–8
|14
|3. Чехия
|7
|3
|2
|2
|12–9
|11
|4. Эстония
|7
|1
|1
|5
|9–19
|4
|5. Белоруссия
|8
|1
|0
|7
|7–24
|3
16 ноября. Уэльс — Бельгия, Чехия — Эстония.
Андрей Кузичев