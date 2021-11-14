Сборные Португалии и Испании в воскресенье могут напрямую выйти на чемпионат мира

ТАСС, 14 ноября. Сборные Португалии и Испании по футболу в заключительном туре группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира могут завоевать прямые путевки на турнир, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Для этого командам в воскресенье не обязательно будет побеждать команды Сербии и Швеции соответственно.

На чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, от Европы отправятся 13 сборных. 10 путевок получат команды, которые займут первые места в своих группах. Еще три будут разыграны между 10 командами, которые займут вторые места в своих группах, а также двумя лучшими командами по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций из числа тех, кто не войдет ни в одну из десяток. На данный момент право выступить в Катаре уже завоевали сборные Германии, Дании, Франции и Бельгии.

Таким образом будут собраны 12 сборных, которые в конце марта 2022 года поспорят за еще три путевки на чемпионат мира. Этот этап квалификации на турнир в Катаре будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. Будут сыграны шесть полуфиналов и три финала. Их победители отберутся в финальную часть мирового первенства.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа A, 14.11.2021, 22:45 Португалия - Сербия -

Матч между сборными Португалии и Сербии в группе A состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» 14 ноября. Перед очной встречей команды располагаются на первой и второй строчках, набрав по 17 очков. Португальцы находятся выше за счет дополнительных показателей. Сербам для того, чтобы попасть на чемпионат мира напрямую, необходимо добиться выездной победы, тогда как португальцам будет достаточно и ничьей.

Похожая турнирная ситуация сложилась перед последним днем в группе B, где за право попасть на чемпионат мира в очном матче будут бороться сборные Испании (16 очков) и Швеции (15 очков). Встреча пройдет 14 ноября в Севилье на стадионе «Ла Картуха». Испанцам для выхода на чемпионат мира будет достаточно сыграть вничью, тогда как шведам для попадания в Катар без участия в мартовских стыках обязательно нужно побеждать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6006007c1453b8a30573" data-vnd="6006007c1453b8a30573" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6006007c1453b8a30573" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Трое в очереди за сборной Германии

В группе J, где выступает досрочно завоевавшая путевку в Катар сборная Германии, на второе место и путевку в весенние стыки с возможностью сыграть на чемпионате мира претендуют сразу три команды — сборные Северной Македонии (15), Румынии (14) и Армении (12). 14 ноября они сыграют с командами Исландии (дома), Лихтенштейна (на выезде) и Германии (дома) соответственно.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа J, 14.11.2021, 20:00 Северная Македония - Исландия -

Самые высокие шансы на попадание в число 12 сборных — участниц мартовских матчей у сборной Северной Македонии — она займет второе место в случае собственной победы или своей ничьей при условии, что команда Румынии потеряет очки. Северомакедонцы могут пройти дальше по турнирному пути даже в случае собственного поражения, но для этого нужно, чтобы сборная Румынии также проиграла, а команда Армении не выиграла. Кроме того, северомакедонцы могут остаться на втором месте даже в случае поражения благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, если сборная Румынии сыграет вничью с командой Лихтенштейна и/или сборная Армения обыграет команду Германии.

Сборная Румыния займет итоговое второе место, если победит команду Лихтенштейна, а северомакедонцы потеряют очки во встрече с исландцами. Ее также устроит ничья, если сборная Северной Македонии потерпит поражение с разницей в восемь и более мячей, а также если команда Армении не победит с разницей в 11 голов или больше.

Сборная Армении может подняться на второе место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей и принять участие в стыках за право сыграть на чемпионате мира. Ей для этого нужно обыграть команду Германии. Для реализации этого сценария в других играх группы J команда Северной Македонии должна проиграть исландцам, а сборная Румынии — не победить во встрече с лихтенштейнцами.

Чемпионов Европы могут ждать мартовские стыки

Матчи группы C между сборными Северной Ирландии и Италии, а также командами Швейцарии и Болгарии будут иметь непосредственное влияние на расположение команд в турнирной таблице. На данный момент действующие чемпионы Европы итальянцы и четвертьфиналисты турнира швейцарцы занимают первое и второе места соответственно. Перед играми, которые состоятся 15 ноября, итальянцы располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — 13:2 и «+11» против 11:2 и «+9» у швейцарцев.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа C, 15.11.2021, 22:45 Северная Ирландия - Италия -

Если по итогам игр со сборными Северной Ирландии и Болгарии у итальянской и швейцарской команд будет совпадать разница забитых и пропущенных мячей, а также общее количество голов, сборная Швейцарии займет первое место за счет большего количества мячей на выезде в личных встречах (матч в Базеле завершился со счетом 0:0, в Риме — 1:1). В случае побед с одинаковым счетом или потери очков со стороны швейцарцев сборная Италии выйдет на чемпионат мира напрямую. Если же команда допустит осечку во встрече с североирландцами, а швейцарцы выиграют, путевку в Катар получат последние.

Также 15 ноября состоятся матчи в группе F — Шотландия — Дания, Израиль — Фарерские острова и Австрия — Молдавия. В ней результаты предстоящих матчей никак не повлияют на положение команд в турнирной таблице. В активе датчан 27 очков, они досрочно вышли на чемпионат мира. Второе место в группе уже также зарезервировано — его займут шотландцы (20), которые опережают ближайших преследователей, занимающие третье и четвертое места команды Израиля и Австрии, на семь очков.

В этот же день в заочном споре определится итоговое положение команд в группе I. 15 ноября состоятся матчи Сан-Марино — Англия, Албания — Андорра и Польша — Венгрия. Места в двойке лучших в ней уже гарантировали сборные Англии (23) и Польши (20).

Англичане займут первое место, если не проиграют команде Сан-Марино. При этом они сохранят лидерство и получат прямую путевку в Катар вне зависимости от собственного результата, если сборная Польши не сможет обыграть команду Венгрии. Поляки могут подняться на первое место по разнице забитых и пропущенных мячей, если сами добьются победы над венграми, а англичане уступят сборной Сан-Марино.

Шансы сборной Украины на стыковые матчи

В группе D в ночь на 14 ноября определился победитель — им стал чемпион прошедшего в России мирового первенства — 2018 сборная Франции. За второе место и право попасть в весенние стыки в параллельных матчах будут бороться сборные Финляндии и Украины, набравшие 11 и 9 очков соответственно. В заключительный день группового этапа отбора на турнир в Катаре 16 ноября финны сыграют со сборной Франции (дома), украинцы — с командой Боснии и Герцеговины (на выезде).

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 16.11.2021, 22:45 Финляндия - Франция -

Финнам для того, чтобы гарантировать себе попадание в стыки, нужно обыграть французов. Украинцам для продолжения борьбы за путевку в Катар нужно не только обыграть боснийцев, но и рассчитывать на то, что финны не обыграют французов. Если же в этой встрече будет зафиксирована ничья, а украинцы одержат победу, тогда у команд будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей. Перед последним туром у финнов она равна «+2» (10:8), а у украинцев — «+1» (9:8).

Также в ночь на 14 ноября право сыграть на чемпионате мира в Катаре, досрочно заняв первое место в группе E, завоевала сборная Бельгии. За вторую строчку в ней будут бороться команды Уэльса (14 очков) и Чехии (11). Валлийцам 16 ноября предстоит на своем поле сыграть с бельгийцами, чехи в это же время дома встретятся с эстонцами.

Спор в этой группе будет отличаться от всех остальных, поскольку сборная Уэльса уже гарантировала себе как минимум второе место из двух среди команд — победительниц групп Лиги наций, не вышедших на чемпионат мира или в стыки. То есть валлийцы могут продолжить борьбу за попадание в Катар даже в случае поражения от бельгийцев. Если чехи обыграют эстонцев, тогда они смогут подняться на второе место и попасть в число команд, которые весной будут бороться за одну из трех путевок на чемпионат мира.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 16.11.2021, 22:45 Нидерланды - Норвегия -

В группе G 16 ноября развернется борьба за первое и второе места — сборная Нидерландов, упустив в ночь на воскресенье победу над командой Черногории (2:2), лишилась шансов на досрочный выход на чемпионат мира. Более того, она может не попасть даже в весеннюю стадию квалификации на мировое первенство. Перед заключительным туром группового этапа у нидерландцев 20 очков, у занимающих второе и третье места команд Турции и Норвегии — по 18 очков. В понедельник сборная Нидерландов дома сыграет с командой Норвегии, а команда Турции на выезде встретится со сборной Черногории.