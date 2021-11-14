Мбаппе и Дешам прокомментировали разгром сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после матча.

— Самой важной для нас была квалификация на ЧМ-2022. Мы хотели дать себе шанс защитить свой титул. Играть на чемпионате мира — это мечта. Мы уважали соперника, поэтому и получился такой крупный счет. Теперь мы поедем на чемпионат мира побеждать — это наша цель, — заявил Мбаппе после матча.

Килиан Мбаппе оформил покер в матче с Казахстаном: он забил на 6-й, 12-й, 32-й и 87-й минутах. Эта победа позволила Франции занять первое место в группе и досрочно обеспечить себе участие в финальной части ЧМ-2022 в Катаре.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также прокомментировал победу над казахстанской командой.