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12:29 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

Мбаппе и Дешам прокомментировали разгром сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Казахстана провела заключительный матч в рамках отбора на ЧМ-2022, с крупным счетом проиграв Франции — 0:8, сообщает Zakon.kz.

Франция
КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после матча.

— Самой важной для нас была квалификация на ЧМ-2022. Мы хотели дать себе шанс защитить свой титул. Играть на чемпионате мира — это мечта. Мы уважали соперника, поэтому и получился такой крупный счет. Теперь мы поедем на чемпионат мира побеждать — это наша цель, — заявил Мбаппе после матча.

Килиан Мбаппе оформил покер в матче с Казахстаном: он забил на 6-й, 12-й, 32-й и 87-й минутах. Эта победа позволила Франции занять первое место в группе и досрочно обеспечить себе участие в финальной части ЧМ-2022 в Катаре.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также прокомментировал победу над казахстанской командой.

— Похоже, это был идеальный вечер. Нашей целью была квалификация на чемпионат мира, но, кроме того, у нас была манера игры. Я помню про разделение между нападающими, поэтому хорошо, что каждый сегодня получил свой кусок торта. Мы играли в нужном темпе, хотя в перерыве риск был расслабиться. Но мы продолжили, мы уважали соперника. Это был очень красивый футбольный вечер, — сказал Дешам после матча.

Франция
8:0
Первый тайм: 3:0
Казахстан
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