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12:25 (мск), источник: Vesti.kz

Байсуфинов нашел объяснение 0:8 в матче с Францией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов прокомментировал матч с Францией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.

«Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то мы должны были развивать нашу игру. Поражение всегда болезненно для тренера, какие бы ни были проблемы в команде, это моя ответственность прежде всего. Мы не были готовы, мы обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дошли до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в себе. Нечего добавить, счет говорит за себя», — приводит слова Байсуфинова bfmtv.com.

Франция набрала 15 очков и вышла на ЧМ с первого места в группе D. Казахстан, сыгравший последний матч в отборе, с тремя очками расположился на последней, пятой строчке.

16 ноября встретятся Босния — Украина, Финляндия — Франция.

Франция
8:0
Первый тайм: 3:0
Казахстан
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