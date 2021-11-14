Байсуфинов нашел объяснение 0:8 в матче с Францией

«Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то мы должны были развивать нашу игру. Поражение всегда болезненно для тренера, какие бы ни были проблемы в команде, это моя ответственность прежде всего. Мы не были готовы, мы обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дошли до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в себе. Нечего добавить, счет говорит за себя», — приводит слова Байсуфинова bfmtv.com.