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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории

Поражение от Франции стало самым крупным в истории сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
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В Париже подопечные Талгата Байсуфинова уступили со счетом 0:8. Для них это был заключительный матч отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Прежде казахстанцы проигрывали со счетом 0:6 командам Турции и России. Туркам уступили 8 июня 2005 года в Алматы в рамках отборочного турнира ЧМ-2006, а россиянам в товарищеском матче 23 мая 2008 года в Москве.

Франция
8:0
Первый тайм: 3:0
Казахстан
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