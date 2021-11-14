Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории

В Париже подопечные Талгата Байсуфинова уступили со счетом 0:8. Для них это был заключительный матч отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Прежде казахстанцы проигрывали со счетом 0:6 командам Турции и России. Туркам уступили 8 июня 2005 года в Алматы в рамках отборочного турнира ЧМ-2006, а россиянам в товарищеском матче 23 мая 2008 года в Москве.