«Дайте нам сюда этих русских!» Хорватские СМИ уверены в победе своей сборной

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Предстоящий матч Хорватия — Россия вызывает огромный интерес в обеих странах. «СЭ» изучил хорватские СМИ накануне решающей встречи за выход на ЧМ-2022.

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Издание Vecernji list отмечает главного тренера сборной России. «Валерий Карпин производит впечатление совершенно спокойного и уверенного в себе человека», — считает журналист Ваня Дежелич.

При этом хорватский обозреватель уверен, что у России есть как минимум одна проблема, о которой стоит беспокоиться Карпину. «Из-за травмы не сможет принять участие в матче защитник сборной России Сергей Терехов. Он был игроком основы в последних двух матчах», — написал Дежелич. По его мнению, слева в обороне у сборной России выйдет либо Данил Круговой, либо Вячеслав Караваев.

Действительно, у Валерия Карпина не такой большой выбор игроков на некоторые позиции. В лучшем положении находится главный тренер сборной Хорватии. «Златко Далич подготовит ударный состав для столь важного матча, — уверен Дежелич. — И, конечно, у него есть ударный план на игру: действовать как против Мальты».

Завтра будет настоящий финал — и для нас, и для России. Мы знали, что это наш главный конкурент в группе. Они продемонстрировали свой класс, но мы фавориты и должны это доказать. Лука Модрич капитан сборной Хорватии

Капитан сборной Хорватии добавил, что эта встреча является для его команды самой важной со времен финала ЧМ-2018.

Мы уважаем Россию. Но мы играем дома, и я рассчитываю на помощь наших болельщиков. Россия сильно изменилась по сравнению с тем, что было на ЧМ-2018. При Карпине россияне больше атакуют, но завтра они будут играть так, как мы им позволим. Златко Далич главный тренер сборной Хорватии

Хорватское издание Index Sport вспомнило матч против Англии, когда хорваты помогли сборной России выйти на чемпионат Европы 2008 года. «Я все еще жду свой “Мерседес”», — приводит Index Sport слова Младена Петрича, автора победного гола в той встрече (3:2). 14 лет назад говорилось, что Леонид Федун выделит авто лучшим игрокам встречи.

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Поднять моральный дух сборной Хорватии призван Иван Ракитич. Год назад он завершил свою международную карьеру, и перед началом матча с Россией его будет чествовать стадион «Полюд» в Сплите.

А вот как готовятся хорваты к предстоящему матчу:

По данным DHMZ (Государственного гидрометеорологического института Хорватии), почти весь день завтра в Сплите будет идти дождь. Он немного успокоится перед началом игры, но полностью не прекратится.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

«Дайте нам сюда этих русских!» — с таким заголовком вышла еще одна статья у Vecernji list. Хорваты верят в успех своей сборной, поскольку Россия никогда у них не выигрывала: из пяти встреч четыре закончились вничью, один раз наша команда уступила. Случилось это в октябре 2015 года, когда сборные России и Хорватии провели товарищеский матч в Ростове-на-Дону (1:3).

В последнем матче команды сыграли вничью (0:0). Ничейный результат был также в основное время, когда Россия и Хорватия встречались в ¼ финала ЧМ-2018. Дело дошло до пенальти, где хорваты оказались чуть удачливее (6:5).

Да, Россия еще не выигрывала у Хорватии, но ведь нам хватит и ничьей для прямой путевки на чемпионат мира. Об этом хорватские СМИ, похоже, забыли.